Издательский дом Коми

Автономное учреждение Республики Коми

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Что такое электронное удостоверение ветерана боевых действий?

йöзöдöма

Электронное удостоверение ветерана боевых действий – это пластиковая карта «Мир», объединяющая в себе функции удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты.
На карту наносится информация:

  • фамилия, имя, отчество владельца;
  • серия и номер удостоверения ветерана боевых действий;
  • группа крови;
  • сведения о наличии ранений;
  • фото.

Такое удостоверение позволяет:

  • получать федеральные и региональные выплаты (денежное довольствие, дополнительные выплаты, командировочные и компенсации);
  • получать и пользоваться льготами регионов (бесплатный проезд в общественном транспорте, налоговый вычет, оплата лекарств, скидки на оплату жилья);
  • оплачивать товары и услуги как банковской картой.

Электронное удостоверение бессрочно и действует на территории всей страны. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а дополняет его.

Источник:
https://объясняем.рф/

Что такое электронное удостоверение ветерана боевых действий?
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