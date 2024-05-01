Что такое электронное удостоверение ветерана боевых действий?

Электронное удостоверение ветерана боевых действий – это пластиковая карта «Мир», объединяющая в себе функции удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты.

На карту наносится информация:

фамилия, имя, отчество владельца;

серия и номер удостоверения ветерана боевых действий;

группа крови;

сведения о наличии ранений;

фото.

Такое удостоверение позволяет:

получать федеральные и региональные выплаты (денежное довольствие, дополнительные выплаты, командировочные и компенсации);

получать и пользоваться льготами регионов (бесплатный проезд в общественном транспорте, налоговый вычет, оплата лекарств, скидки на оплату жилья);

оплачивать товары и услуги как банковской картой.

Электронное удостоверение бессрочно и действует на территории всей страны. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а дополняет его.

Источник:

https://объясняем.рф/