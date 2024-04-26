Обращение Главы Республики Коми с связи с Днём участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф

«Уважаемые жители Республики Коми!

Уважаемые участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф!

Сегодня мы отдаём дань уважения тем, кто участвовал в ликвидации радиационных катастроф и работал, чтобы снизить действие облучения на население и окружающую среду.

Этот день установлен в память о крупнейшей в истории ядерной энергетики аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которая произошла в апреле 1986 года. Более 600 тысяч человек со всего Советского Союза принимали участие в тушении пожаров, расчистке территории и строительстве саркофага. Среди ликвидаторов последствий аварии были и жители Республики Коми.

В рамках памятного дня в республике проходят встречи с участниками ликвидации последствий радиационных аварий, а также тематические выставки, конкурсы. Очень важно, что эти мероприятия ориентированы в том числе и на молодёжь, школьников. Подрастающее поколение узнает из первых уст самую правдивую и достоверную информацию, подкрепленную эмоциями и впечатлениями ликвидаторов аварии.

Наша задача помнить о страшной катастрофе, не допустить её повторения в будущем. Мы ценим самоотверженность и мужество пожарных, ученых, медиков, военных и просто добровольцев – всех, кто, не жалея себя, своего здоровья, а порой и жизни, делал всё возможное и невозможное для снижения последствий аварии.

Выражаю глубокую признательность всем участникам ликвидации радиационных катастроф. Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, добра и долгих лет жизни!»

Глава Республики Коми Владимир Уйба

Фото: хроника ТАСС