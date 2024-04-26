К 38-летию аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции, что по масштабам и последствиям стало одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.

Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности в 01 часов 23 минуты 40 секунд по московскому времени.

В результате взрыва была полностью разрушена активная зона и вся верхняя часть здания реактора, сильно пострадали и другие сооружения. Были уничтожены барьеры и системы безопасности, защищавшие окружающую среду от радионуклидов, наработанных в облученном топливе.

Выброс продуктов деления ядерного топлива из поврежденного реактора на уровне миллионов кюри в сутки продолжался в течение 10 дней с 26 апреля по 6 мая 1986 года, после чего резко упал (в тысячи раз) и в дальнейшем продолжал уменьшаться.

На место происшествия прибыли пожарные, которые оперативно локализовали пожар, не дав огню перекинутся на соседние энергоблоки. К сожалению, они не были оснащены средствами защиты от радиации. Пожарные получили огромные дозы радиации, губительные для их здоровья.

В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись территории 17 стран Европы общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров, из них около 60 тысяч квадратных километров территорий находится за пределами бывшего СССР.

В России радиационному загрязнению подверглись 14 регионов, на которых проживало около трех миллионов человек.

Радиоактивность, которую принесли с собой загрязненные облака из Чернобыля, была зафиксирована не только в северной и южной частях Европы, но и в Канаде, Японии и Соединенных Штатах. Незагрязненным осталось только лишь южное полушарие Земли.

Авария в Чернобыле так или иначе затронула жизнь миллионов людей. Большая часть населения северного полушария в результате чернобыльской аварии подверглась воздействию радиации в разной степени.

В группу риска попали персонал АЭС, участники ликвидации последствий аварии, эвакуированные люди и население пораженных территорий. Почти 8,4 миллиона человек в Белоруссии, России, Украине подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий.

Непосредственно во время аварии острому радиационному воздействию подверглось свыше 300 человек из персонала АЭС и пожарных. Из них 237 был поставлен первичный диагноз «острая лучевая болезнь», в дальнейшем этот диагноз был подтвержден у 134 человек.

После аварии к работам по ликвидации ее последствий были привлечены 600 тысяч граждан СССР (по некоторым оценкам до 800 тысяч человек, включая большое количество военных), в том числе — 200 тысяч из России. Они непосредственно участвовали в создании «укрытия» над разрушенным четвертым блоком, в дезактивации площадки АЭС и других блоков, в работах в зоне отчуждения и временного отселения, в строительстве города Славутич.

Самая большая группа ликвидаторов участвовала в операциях по очистке территории в течение различных по продолжительности периодов времени после аварии. Хотя работали они уже не в аварийной обстановке, проходили контроль, а получаемые ими дозы постоянно учитывались, они, тем не менее, получили значительные дозы облучения.

Участники ликвидации последствий аварии, рискуя жизнью и здоровьем, выполнили свой долг и предотвратили распространение губительных радиоактивных выбросов.

В память о всех гражданах страны, погибших в радиационных авариях и катастрофах, в 1993 году постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации был установлен День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 26 апреля. Позднее наименование было изменено на День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

Внесенные изменения позволили увековечить память погибших и отдать почести живущим участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.

Фото из свободных Интернет-источников

Источник: главное управление МЧС по Псковской области