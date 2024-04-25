Вчера в г. Москва состоялось заседание Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию с целью проведения процедуры выбора муниципального обязательного общедоступного телеканала.

В соответствии с решением Комиссии телеканалу «Известия Ухта» присвоен статус обязательного общедоступного телеканала субъекта Российской Федерации. С этого момента телеканал осуществляет трансляцию на «22-ой кнопке» у операторов кабельного и IP телевидения на территории г. Ухты.

22-я кнопка — это статус обязательного общедоступного муниципального телеканала, дающий право бесплатного распространения в кабельных сетях конкурсного города на фиксированной 22-й позиции.

Напомним, что телеканал «Известия Ухта» начал вещать в мае 2023 года. В основе наполнения телеканала новостные программы, как федерального партнера телеканала «Известия», так и региональные информационные выпуски. Также программы, подготовленные блогерами Республики Коми, интересные интервью, музыкальные программы, журналистские расследования.

Программы телеканала «Известия Ухта» в формате высокой четкости HD можно смотреть в кабельной сети «Регион-ТВ» в Ухте на «22-ой кнопке», на сайте телеканала IZ-KOMI.RU и в социальной сети «ВКонтакте» в группе телеканала «ИЗВЕСТИЯ УХТА» https://vk.com/izvestia_uhta.

Телеканал «Известия Ухта» получил статус обязательного муниципального общедоступного телеканала