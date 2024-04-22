Жители Республики Коми могут выбрать лучший проект НКО, реализованный с использованием президентских грантов

С 22 апреля на портале https://оценка.гранты.рф/ жители Республики Коми смогут проголосовать за проекты некоммерческих организаций, завершившихся в 2023 году, и определить лучшую реализованную инициативу.

Полученные оценки, оставленные комментарии и отзывы влияют на шансы некоммерческой организации получить поддержку в будущих конкурсах.

По итогам оценки все завершенные проекты будут распределены на категории: успешно, удовлетворительно и неудовлетворительно реализованные, а также будут определены 100 лучших проектов.

От Республики Коми на оценку заявлены 159 проектов.

Любой желающий может принять участие в голосовании Фонда президентских грантов, высказать свое мнение об успешности реализации данных проектов и определить насколько полезными и эффективными они оказались.

«Все реализованные проекты, бесспорно, очень перспективны, а главное, имеют социальную составляющую. Уверен, что каждый из них оценят на высоком уровне!» — отметил заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр экономического развития, промышленности и транспорта региона Евгений Пономаренко.