Участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий

Министерство обороны Российской Федерации разработало электронное удостоверение ветерана боевых действий «СВОи»

Электронное удостоверение ветерана боевых действий «СВОи» в виде пластиковой карты представляет собой единый носитель информации, объединяющий в себе функции удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты, аккумулирует в себе весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий, позволяет в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты, специальные привилегии банков и скидки партнеров.

Электронное удостоверение бессрочное и действует на всей территории страны. Имеет специальную защиту от подделок.

Электронное удостоверение бессрочно и действует на всей территории страны. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а дополняет его, избавляя от лишней бумажной волокиты.

Дополнительную информацию можно получить на сайте Министерства обороны России: https://svoi.mil.ru/svoi/general.htm

Дата публикации

19 апреля 2024

Language RU