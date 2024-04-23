На фестивале «СтарТуй-2024» зажгутся новые звезды улиц

Во второй раз несколько тысяч человек соберутся в одном пространстве, чтобы проявить себя в уличном искусстве и показать многогранность молодёжной культуры. Вход на фестиваль бесплатный.

Организаторы ждут активную и креативную молодежь, которая готова показать свое мастерство в уличных танцах, стритболе и на скейтборд-площадке, а также преображать город с помощью стрит-арта. Регистрация уже открыта.

Талантливых молодых людей ждут шесть номинаций: уличные танцы, стритбол, скейтбординг, самокатный спорт, BMX и стрит-арт.

«В прошлом году, несмотря на дождливую погоду, «СтарТуй» посетило более пяти тысяч человек. Надеемся, что в этом году участников и гостей будет ещё больше. Верим, «СтарТуй» станет настоящим праздником для горожан и гостей города, а молодежь сможет показать свои таланты. Немаловажно, после проведения фестиваля появятся новые арт-объекты, которые украсят Сыктывкар», — прокомментировал председатель Комитета по молодежной политике Коми Никита Марковченков.

Программа фестиваля в 2024 году стала намного обширнее. На первом «СтарТуй» в прошлом году художники работали только в парке, сейчас они захватят весь город. Стрит-арт появится на улицах Коммунистической, Карла Маркса, Петрозаводской и в «Беличьем парке» на улице Димитрова. Кроме того, на основной территории фестиваля будут размещены два арт-куба: в течение дня участники будут расписывать их, создавая произведения уличного искусства для Сыктывкара.

Танцоры смогут зажечь в новой категории Unformat. Это номера вне любых рамок, где каждый выход на сцену — мини–представление с импровизированным сюжетом, яркими костюмами и образами.

На один день хозяевами парка станут творческие молодые люди: художники, дизайнеры, музыканты, артисты молодежных театров.

«Мы стремимся вывести из тени юношей и девушек, чьи интересы связаны с уличной культурой и спортом. Как и другим представителям молодежных субкультур, райдерам, уличным танцорам и художникам нужна возможность и пространство для свободного самовыражения, чтобы заявить о себе. «СтарТуй» — площадка для воплощения их мечтаний», — рассказала генеральный директор БНК Ольга Куликанова.

В программе 2024 года будет больше спорта. Вне конкурса заявиться можно будет на соревнования по кроссфиту, волейболу, армрестлингу и футболу. Появится площадка по стрельбе из лука. Атлетически подготовленным участникам предложат гонку с препятствиями «Одни из нас».

На фестивале «СтарТуй» ожидаются участники из Сыктывкара, Ухты, Кирова и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Участвовать в фестивале могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Регистрация уже открыта на АИС «Молодежь России» по ссылке.

Победителей конкурсных номинаций ждут призы и подарки.

Следить за новостями фестиваля можно в группах фестиваля и Комитета по молодежной политике Коми в социальной сети «ВКонтакте».

Организаторы: Комитет по молодежной политике Республики Коми, администрация МО ГО «Сыктывкар», ГАУ РК «Ресурсный молодежный центр», информационное агентство БНК.

Генеральный партнер: ПАО «Т Плюс».

Партнер: СКАТ.

Организация и проведение молодёжных мероприятий — одно из приоритетных направлений национального проекта «Образование», который реализуется по поручению Президента России.

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Впервые «СтарТуй» («стар» от английского star — «звезда» и «туй» на коми языке — «путь») прошел в 2023 году. Фестиваль был приурочен к Году молодежи в республике и собрал 5 тысяч участников.