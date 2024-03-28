Коми региональное отделение Российских студенческих отрядов подвели итоги акции «Северный десант»

Республиканская молодежная патриотическая акция «Северный десант» является частью Всероссийской добровольческой акции «Снежный десант РСО» в рамках которой молодежь в составе отрядов на неделю выезжает в отдаленные муниципальные районы для проведения программы и оказания посильной помощи гражданам. Также добровольцы из числа бойцов Российских студенческих отрядов оказывали помощь родственникам участников специальной военной операции. По итогам акции отмечены 5 лучших участников отрядов.

С января по февраль 72 студента в составе 5 отрядов: ОСД «Пера-Богатырь», ОСД «Биармия», ОСД «Шондi», ВОСД «Вöрса», ОСД «Войпель» посетили 18 населенных пунктов для трудовой помощь населению. Акция проходила на территории 5 муниципальных образовании Республики Коми: МО ГО «Вуктыл», МО МР «Троицко-Печорский», МО МР «Печора», МО МР «Прилузский», МО ГО «Ухта».

Участниками мастер-классов, профориентационных занятий и спортивных соревнований стали более 700 детей. Добровольцы оказали адресную помощь более 126 гражданам и социальным учреждениям — ребята убрали снег, сделали укладку дров, принесли продукты из магазина, помогли с ремонтом и выполнили другие поручения по домашнему хозяйству и быту. Особое внимание бойцы десантов уделили родственникам участников специальной военной операции.

Благодаря труду Российских студенческих отрядов Республики Коми 53 социально-значимых объекта были очищены от снега. Всего за неделю молодежь провела 12 концертов, зрителями которых стали более 500 жителей муниципальных районов.

Поделился своими впечатлениями с выезда боец отряда северного десантта «Шондi» Андрей Сазанов:

«Десант – это люди. Мы помогаем добрыми делами тому, кто в этом нуждается. Я выезжал в десант 4 раза, успел побывать в нескольких районах нашей Республики: Усть-Куломском, Корткеросском, Удорском и Троицко-Печерском. Каждый район по-своему гостеприимный, в каждом районе знакомили нас со своей историей и культурой, проводя экскурсии по музеям и населенным пунктам. Мы в свою очередь чистили снег, проводили мастер-классы, работали с местным населением и приносили радость своими концертами, ведь там царит особая атмосфера».

В завершении акции в конце марта прошёл отчётный концерт, где были подведены итоги работы, о количественных и качественных показателях рассказала руководитель акции Оксана Игнаткина, отметив, что в этом году акция празднует свой 55-летий юбилей. С напутственными словами выступила руководитель Департамента по молодёжной политике СГУ им.Питирима Сорокина Ольга Васильевна Евсеева и комиссар Коми регионального отделения МООО «РСО» Анна Владимировна Махотина.

Организаторами являются Коми региональное отделение МООО «РСО», Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, Ухтинский государственный технический университет при поддержке Правительства Республики Коми в лице Министерства образования и науки Республики Коми и Комитета по молодежной политике.

Для справки: Движение студенческих отрядов «Снежный десант» зародилось в Алтайском крае в 1969 году. Оно вошло в историю региона как важное государственное и общественное явление, не имеющее аналогов в России. С 2000-х аналогичные акции стали проводить другие регионы Российской Федерации. В Республике Коми акция называется «Северный Десант» и проходит с 2017 года.