Республиканский конкурс «Поддерживая семью — развиваем республику»

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми приглашает принять участие в республиканском конкурсе «Поддерживая семью – развиваем республику» в номинации – «Лучшая корпоративная практика по поддержке работников с детьми организаций непроизводственной сферы с численностью, работающих до 150 человек включительно».

Его направленность – выявление в Республике Коми лучших корпоративных практик и обмен передовым опытом по реализации программ поддержки работников с детьми, на повышение социально активной роли работников с детьми. Цель конкурса – мотивация руководителей предприятий, организаций, учреждений в Республике Коми к созданию благоприятных социально-трудовых условий для работников с детьми.

Заявки и документы для участия в конкурсе принимаются до 15 мая 2024 года по адресу: 167610, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 174. Контактное лицо в Министерстве – Коюшева Наталья Леонидовна, телефон 8(8212)28-60-90 (доб.281), e-mail: n.l.koyusheva@mintrud.rkomi.ru

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на официальном сайте Министерства в разделе «Национальный проект «Демография» https://mintrudsoc.rkomi.ru/deyatelnost/respublikanskiy-konkurs-podderjivaya-semyu—razvivaem-respubliku.