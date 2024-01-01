Ордйысян ру да кывкутана мог

Юграын нуӧдісны нывъяс пӧвстын конкурс

Декабрын Ханты-Мансийскын котыртлісны «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2023» конкурс. Ордйысьӧмыс муніс дасӧдысь нин. Тайӧ гажас пырӧдчӧны финн-угор регионъясысь вуз-колледжса велӧдчысьяс. Ханты-Мансийскӧ вермасьны таво волісны Удмуртияысь, Марий Элысь, Мордовияысь, Комиысь, Ямалысь да Юграысь нывъяс. Ставыс ӧкмыс морт. Миян регион дор нималана ордйысьӧмас петкӧдчисны Екатерина Бронникова да Татьяна Седрисева.

2024 восӧ Россияын сиӧма семьялы, та вӧсна уджтасса медшӧр темаӧн лоисны семьяпытшса традицияяс. Конкурс кежлӧ нывъяс дасьтісны сценавывса петкӧдчӧм: ордйысьысьяс сьылісны, йӧктісны, лыддисны стендап, а сідзжӧ водзвыв котыртісны национальнӧй паськӧма фотосессия да лӧсьӧдісны кык видео – университетын традицияяс видзӧм йылысь да «Ме финн-угор семьяысь» тема серти.

Та кындзи Ханты-Мансийскын найӧ пырӧдчисны пресс-конференцияӧ: «Югра» телеканаллы вочавидзисны культура, вужвойтыр история да семья йылысь юалӧмъяс вылӧ.

Гала-концерт кежлӧ конкурсанткаяс ӧтвылысь дасьтісны дефиле – петкӧдлісны важся да выльмӧдӧм национальнӧй паськӧм мичсӧ. Ордйысьӧмсӧ котыртіс Юграса правительство да финн-угор университетъяс ассоциация.

Нёль лунся ордйысьӧм бӧрын жюри вӧчис кывкӧртӧдъяс. Сідз, «Мисс стиль» ним босьтіс Марий Элысь Наталья Васильева, Ямалысь Арина Хороля вермис «Мисс очарование» нимпасын, «Мисс медиаӧн» шуисны Удмуртияысь Софья Камашеваӧс, а Мордовияысь Алёна Маскаевалы вичмис «Мисс артистичность» титул. Юграысь Ангелина Вахрушева босьтіс «Мисс хранительница традиций», а миян Екатерина Бронникова – «Мисс творчество» нимъяс. Удмуртияысь Алина Ивановаӧс медбурӧн шуисны видзӧдысьяс – сійӧ вермис «Мисс зрительских симпатий» нимпасын.

Медшӧр титулсӧ – «Мисс студенчества Финно-Угрии» – босьтіс Мордовияысь Полина Антонова. Конкурсын мӧдӧд места да вице-мисс ним вичмис миян Татьяна Седрисевалы.

Таня велӧдчӧ Питирим Сорокин нима Сыктывкарса канму университетын коймӧд курсын художествоа культура

да содтӧд тӧдӧмлун сетысь педагогӧ. Ныв сідзжӧ солисталӧ коми культура шӧринбердса «Томлун» ансамбльын.

– Таня, кутшӧм номерӧн тэ петкӧдчин конкурсын?

– Ме дасьті Зарань да Шонді йылысь легенда серти сьыланкыв. Та боксянь ёна отсаліс «Томлун» ансамбльӧн веськӧдлысь Татьяна Юрьевна Парначёва. Сідзжӧ мекӧд тшӧтш сцена вылӧ петаліс СГУ-ысь команда: нывъяс сярганӧн, зэр беддьӧн да рубельӧн петкӧдлісны вӧр шыяс, а ме ворсі чипсанӧн.

Кулиса сайын ставыс пытшкӧсам тіраліс, кӧть и тшӧкыда сьывла уна йӧз водзын. Зэв рад, мый петкӧдчӧмыс артмис кыпыд да югыд.

– Важӧн-ӧ тэ сьылан?

– Школаын на велӧдчигӧн корлывлісны петкӧдчыны сиктса клубын. Сэк ме слабиника на сьылі. Сӧмын сёрӧнджык Вениамин Чисталёв нима культура колледжын тӧдӧмлун босьтігӧн пуктісны гӧлӧсӧс, велӧдісны йӧктыны, ворсны шылада инструментъясӧн, кыны вӧнь, тӧдмӧдісны коми фольклорӧн. 2021 воын помалі сэні этнохудожество юкӧн.

– А кыдзи веськалін «Томлун» ансамбльӧ?

– Котыр йывсьыс меным висьтавліс Валерия Вокуева нывъёртӧй. Но ме юрӧ сылысь кывъяссӧ эг босьт – мися, мед петкӧдчас сцена вылас, кажитчӧ кӧ. А сэсся казялі: нывъёртӧй вошласьӧ репетиция-концерт вылын, мекӧд аддзысьлыны весиг кадыс абу… Пыри велӧдчыны университетӧ, да Лера сой пӧлӧд вайӧдіс менӧ ансамбльӧ. Медводз чайті, оз босьтны. Сэсся Татьяна Юрьевна менӧ кывзіс – бур пӧ, гӧлӧсыд стӧч, вай ӧтлаын сьылыштам. И со коймӧд во нин водзмӧстча ансамбльын.

– Мый тэнӧ ышӧдіс пырӧдчыны «Мисс студенчества Финно—Угрии» конкурсӧ?

– Петкӧдчыны сэні менӧ корис СГУ-са томулов политика департаментын уджалысь Анна Махотина. Сылӧн вӧзйӧмыс лоис меным зэв виччысьтӧмӧн. Весиг повзьышті татшӧм кывкутана могсьыс: ӧд колӧ прамӧя петкӧдлыны оз сӧмын ачымӧс, а быдса республиканымӧс. Мӧвпышті да сеті сӧглас. Кор нӧшта татшӧм позянлуныс менам лоӧ?

Да и быдсикас конкурсӧ пырӧдчан опытыс менам эм. Неважӧн босьті коймӧд места «Мисс и мистер СГУ им. Питирима Сорокина–2023» ордйысьӧмын. А кольӧм воӧ верми Сыктывкарса «Райда» конкурсын. Виччыси республикаса «Райдасӧ», но сійӧс вештісны мартӧдз. Регыд кута и сы кежлӧ дасьтысьны.

Тайӧ конкурсъясыс тшӧтш отсалісны гӧгӧрвоны, мый меным колӧ вӧчны выль воськов водзӧ, ыджыдджык тшупӧдӧ.

– Торъялӧны-ӧ «Райда» да «Мисс студенчества Финно—Угрии» конкурсъясыс?

– Торъялӧны. Медводдзаас ме кылі ачымӧс гортын моз – гӧгӧр коми йӧз, ставӧн отсасим ӧта-мӧдлы. А Ханты-Мансийскын тэ, буракӧ, сӧмын удмуртъясӧс верман неуна гӧгӧрвоны. Мукӧд конкурсанткаясыс стӧча петкӧдлісны, мый локтісны медводдза местала, мый оз сетчыны да бур кывйӧн некодӧс оз меліавны. Ордйысян руыс вӧлі йиджӧма сынӧдас.

– Кыдзи чайтан, татшӧм конкурсӧ пырӧдчысьлы быть тӧдны ас кыв? Али тырмымӧн сӧмын сьывны да вӧччыны войтыр паськӧмӧ?

– Менам «конкурентъяс» пӧвстысь чужан кывсӧ эз ставныс тӧдны. Чайта, налы эм мукӧд конкурс. Ӧд татшӧм вылыс тшупӧда уджтасын ас культура петкӧдлігӧн быть колӧ сёрнитны чужан кывйӧн, пыдіа тӧдны войтыртӧ, традициясӧ. Ас кыв тӧдӧмыс татшӧм конкурс подулыс.

– Таня, тэныд вичмис «Вице—мисс» ним. Тэ таысь шуда? Али жалитан, мый эз артмы шедӧдны медшӧр титулсӧ?

– Ми дасьтысим конкурс кежлас матӧ тӧлысь, а бӧръя вежонсӧ сетім талы став кад да вын. Ме лои вице-миссӧн, сідзкӧ, уджнымӧс донъялісны вылӧ. Но эм на и мый боксянь колӧ зільыштны. Жюрилӧн кывкӧртӧднас ме дзик сӧглас. Могыс вӧлі петкӧдлыны Коми мунымӧс мичаа да зумыда. Медым менам чужан культура йылысь бур боксянь тӧдмалісны унджыкӧн. Нинӧмысь ог жалит. Ставыс

артмис сідз, кыдзи ме и кӧсйи

Элина Шлопова.

Снимокъясыс Татьяна Седрисевалӧн.