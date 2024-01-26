Социальный навигатор для жителей Республики Коми

В Республике Коми действует комплекс федеральных и республиканских мер поддержки различных категорий граждан, в том числе – семей с детьми. Для информирования о мерах социальной поддержки семей с детьми, социальных гарантиях и выплатах в регионе был создан портал «Социальная поддержка семьи в Республике Коми».

На сайте действует сервис «Социальный навигатор». Он содержит справочно-правовую информацию о полагающихся льготах семей с детьми. С помощью «Социального навигатора» в наглядной форме, в удобное время и без посещения государственных инстанций для консультаций семьи могут узнать, на какие меры поддержки они могут рассчитывать с учетом своих жизненных обстоятельств.

«Социальный навигатор» реализуется Правительством республики по поручению Главы Республики Коми Владимира Уйба.

Действия в «Социальном навигаторе» просты и понятны. Пользователь заполняет небольшую анкету и получает информацию о положенных его семье льготах. При обработке запроса сервис учитывает район проживания семьи, уровень ее дохода, число детей в семье и их возраст, пол и возраст заявителя, его семейное положение и т.д.

Если интерес представляет определенный вид поддержки, то на портале можно найти перечень необходимых документов, адреса и телефоны организаций, в которые можно обратиться за предоставлением. Если меру поддержки можно получить в электроном виде, сервис сразу же перенаправляет на Госуслуги для подачи заявления.

«Социальный навигатор» включает:

— простую анкету для определения полагающихся мер поддержки для семей Коми;

— удобный каталог, содержащий сведения о региональных и федеральной мерах поддержки;

— структурированную информацию об условиях предоставления мер поддержки, размерах выплат, способах получения мер поддержки;

— быстрый переход к заполнению электронного заявления на портале Госуслуг.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо перейти по ссылке: https://semya.rkomi.ru/anketa