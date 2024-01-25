29 января состоится первый вебинар о самых распространенных схемах мошенничества

В рамках онлайн-проекта «Перезвони сам» пройдет вебинар «Как не стать жертвой мошенника. Разбираем истории обманутых людей». Эксперты ГУ МВД России по г. Москве помогут посмотреть на ситуации критически и обратить внимание на тревожные «звоночки» на реальных примерах.

Поговорим о самых распространенных мошеннических схемах и расскажем, какие фразы чаще всего используют злоумышленники, чтобы заманить в ловушку потенциальную жертву.

Подключиться к вебинару можно по ссылке: https://vk.com/video- 147412495 456239442

Вебинар состоится 29 января в 11:00 (МСК) на площадке «ВКонтакте». Все слушатели могут просмотреть вебинар онлайн, нажав кнопку «Посмотреть трансляцию в VK» на портале проекта https://sam.mos.ru. Для того, чтобы принять участие в вебинаре очно, необходимо записаться на мероприятие на портале в поле «Записаться на очный семинар».

Также на портале возможно подписаться на рассылку с информацией о предстоящих вебинарах. Для этого можно заполнить специальную форму.

Информационный онлайн-проект «Перезвони сам» создан в 2022 году совместно с Главным управлением МВД России по городу Москве. Он помогает горожанам уберечь себя и близких от телефонного и интернет-мошенничества. На сайте проекта размещены инструкции, анонсы вебинаров и другие полезные материалы. Кроме того, там опубликованы реальные истории людей, которые стали жертвами мошенников.

В 2023 году проект «Перезвони сам» победил в номинации «Лучший сайт социального проекта» премии «Золотой сайт»

https://www.mos.ru/news/item/122031073/, а также был удостоен награды премии Рунета в номинации «Информационная безопасность» https://www.mos.ru/mayor/themes/183299/10501050/.

Обучение горожан основам безопасного поведения в интернете и противодействия мошенничеству соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Информационная безопасность».