Издательский дом Коми

Автономное учреждение Республики Коми

previous arrow
next arrow
Slider

Бӧрйы ассьыным

йöзöдöма

Коми Республикаса олысьяс вермасны сетны ассьыныс гӧлӧс «Россия» выставка-форум вылын миян регионса стенд вӧсна. Тайӧс позьӧ вӧчны ӧтуввезйын  https://russia.ru/voting/region ссылка серти.

Тӧдчӧдам, выставка вылас стендъяссӧ позьӧ донъявны 3D-экскурсия да аудиогид отсӧгӧн 11 нимпас серти: тайӧ «Медся аслыспӧлӧс», «Медбурысь медбур», «Вӧр-ва вӧсна тӧжд», «Челядьлы медбур», «Медбур интерактив», «Туристъяслы медбур проект» да мукӧд. Позьӧ ӧтиӧс бӧрйыны, а позьӧ и ставсӧ.

Онлайн-гӧлӧсуйтны вермас быдӧн. Та могысь колӧ пырны выставкаса «Россия» сайтӧ, вуджны «Участники», а сэсся – «Конкурс экспозиций» юкӧнъясӧ, аддзыны интерактивнӧй картаысь Коми Республика да гӧлӧсуйтны. Тайӧс позьӧ вӧчны выставкасӧ пӧдлавтӧдз.

*  *  *

Казьтыштам, «Россия» войтыркостса выставка-форум воссис Москваса ВДНХ-ын 2023 вося ноябрь 4 лунӧ да мунас тавося апрель 12 лунӧдз.

Выставкасӧ котыртӧма экономикаын да социальнӧй юкӧнын, торйӧн кӧ, промышленносьтын, видз-му овмӧсын, транспортын, энергетикаын, наукаын, культураын тӧдчана вермӧмъяс нимӧдӧм могысь.

<>  Гижӧдсӧ дасьтiс Екатерина Микушева.
Снимокыс ӧтуввезйысь.

Бӧрйы ассьыным

«Коми му» газетысь, кодӧс позьӧ судзӧдны пошта пыр, позьӧ ньӧбны «Ордым» лавкаын. Медым лыддьыны электроннӧй версия, личкӧй татчӧ. Эмӧсь кӧ юалӧмъяс, гижӧй komi-kerka@ya.ru.

Пролистать наверх