Бӧрйы ассьыным

Коми Республикаса олысьяс вермасны сетны ассьыныс гӧлӧс «Россия» выставка-форум вылын миян регионса стенд вӧсна. Тайӧс позьӧ вӧчны ӧтуввезйын https: // russia.ru / voting / region ссылка серти.

Тӧдчӧдам, выставка вылас стендъяссӧ позьӧ донъявны 3D-экскурсия да аудиогид отсӧгӧн 11 нимпас серти: тайӧ «Медся аслыспӧлӧс», «Медбурысь медбур», «Вӧр-ва вӧсна тӧжд», «Челядьлы медбур», «Медбур интерактив», «Туристъяслы медбур проект» да мукӧд. Позьӧ ӧтиӧс бӧрйыны, а позьӧ и ставсӧ.

Онлайн-гӧлӧсуйтны вермас быдӧн. Та могысь колӧ пырны выставкаса «Россия» сайтӧ, вуджны «Участники», а сэсся – «Конкурс экспозиций» юкӧнъясӧ, аддзыны интерактивнӧй картаысь Коми Республика да гӧлӧсуйтны. Тайӧс позьӧ вӧчны выставкасӧ пӧдлавтӧдз.

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Казьтыштам, «Россия» войтыркостса выставка-форум воссис Москваса ВДНХ-ын 2023 вося ноябрь 4 лунӧ да мунас тавося апрель 12 лунӧдз.

Выставкасӧ котыртӧма экономикаын да социальнӧй юкӧнын, торйӧн кӧ, промышленносьтын, видз-му овмӧсын, транспортын, энергетикаын, наукаын, культураын тӧдчана вермӧмъяс нимӧдӧм могысь.

<> Гижӧдсӧ дасьтiс Екатерина Микушева.

Снимокыс ӧтуввезйысь.