В Коми пройдёт Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

В столице республики главные события развернутся на двух площадках:

— в Торгово-промышленной палате Республики Коми можно будет воспользоваться основными возможностями ярмарки,

— в кадровом центре «Работа России» в Сыктывкаре пройдет мероприятие для безработных женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста.

Свои вакансии готовы представить более 70 работодателей нашего региона. Соискатели в ходе ярмарки смогут выбрать подходящую работу, в том числе и за пределами Коми. Кроме того, им представится возможность узнать, как повысить свои профессиональные компетенции, где пройти обучение по востребованной профессии, а также получить информацию о поддержке государства при трудоустройстве.

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