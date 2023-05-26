20 — 22 сентября 2023 года в Казани пройдёт Международный форум Kazan Digital Week — 2023. Мероприятие состоится в Международном выставочном центре «Казань Экспо» в очном и онлайн-формате.

Организаторами Форума являются Кабинет Министров Республики Татарстан под эгидой Правительства России.

Миссия форума — содействие в обмене научно-технической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства России в международном сотрудничестве.

Участники форума станут производители и пользователи цифровых технологий, программного обеспечения, высокотехнологичной продукции. Регистрация участников проходит на официальном сайте. Там же опубликована информация о доступных пакетах участия.

Тематическими направлениями KDW являются:

«Интеллектуальные транспортные системы»;

«Цифровые технологии в государственном управлении»;

«Цифровая индустрия 4.0»;

«Цифровые технологии в образовании»;

«Цифровые технологии в культуре»;

«Кибербезопасность нового времени»;

«Экосистема финтех»;

«Инновации, интегрированные в бизнес»;

«Цифровые технологии в здравоохранении и медицине»;

«Цифровые технологии в сельском хозяйстве».

В период форума в «Казань Экспо» пройдёт выставка высокотехнологических разработок, программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов, действующих образцов техники и оборудования.

На форуме пройдет конкурс «ИТ-компания лидер», на нем будут отмечены компании-лидеры по десяти тематическим направлениям.

Так же в преддверии форума с апреля по сентябрь 2023 года проходит серия вебинаров и Марафон хакатонов и питч-сессий Kazan Digital Legends. К участию в Марафоне приглашаются программисты, аналитики, дата-сайентисты. Финал состоится в дни форума.

По итогам мероприятия будет опубликован Сборник научных статей по направлениям форума. Для публикации необходимо представить статью в соответствии с требованиями к оформлению, представленными на сайте kazandigitalweek.com Для рекомендованных экспертами 20 статей будет возможна публикация в журнале «Вестник НЦБЖД», входящем в список ВАК.

Более подробную информацию можно получить по нижеследующим контактам:

Сайт Форума: kazandigitalweek.com

Общие вопросы: help@kazandigitalweek.com

Принять участие в выставке: expo@kazandigitalweek.com

Стать партнёром: partner@kazandigitalweek.com

Для СМИ: press@kazandigitalweek.com

Call-центр: +7 (927) 037-80-61

Анонсирующий видеоролик Форума https://disk.yandex.ru/d/n-kLRC1gAHIBWw.