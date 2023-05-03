Новый боевой отряд появился в составе сводной казачьей бригады «Дон»

«До половины бойцов отряда – опытные воины, прошедшие бои первого года СВО в рядах сводного отряда “Дон”. Большинство из них награждено государственными наградами Российской Федерации. Другая половина – новички-добровольцы, однако они с момента поступления в отряд заняты боевой подготовкой под руководством более опытных соратников. Зная этих казаков-воинов по боям первого периода СВО, командование уверено в абсолютной надежности отряда «Аксай», который со дня на день ждет отправки в бой», – уточнили в бригаде «Дон».