Отчет Правительства Коми о работе в 2022 году: социальная поддержка населения

Сегодня на заседании Госсовета Коми первый заместитель председателя правительства Коми Эльмира Ахмеева представляет отчет о деятельности Правительства Коми в 2022 году.

Свое выступление перед парламентариями Э.Ахмеева начала с подведения итогов деятельности правительства в сфере социальной поддержки населения.

По ее словам, социальные обязательства перед населением выполнены. Сегодня жители Республики Коми получают порядка 80 видов социальных выплат. Расходы на социальную поддержку составляют большую часть республиканского бюджета.

Э.Ахмеева рассказала о ключевых изменениях в этом направлении.

Выплаты, пособия, вознаграждения, компенсации социальной направленности были проиндексированы на 4 %. Проведена работа по перерасчету мер социальной поддержки с учетом решения Президента России Владимира Путина по индексации величины прожиточного минимума с 1 июня прошлого года на 10 %.

«Мы наблюдаем позитивную тенденцию по снижению численности малоимущих граждан, зарегистрированных в органах социальной защиты региона. Их число по сравнению с началом 2022 года снизилось почти на 4 тысячи человек, а число малоимущих семей – более чем на тысячу. В прошлом году мы расширили действующие и ввели новые меры социальной поддержки, в том числе и антикризисного характера. Это, например, единовременная денежная выплата в размере 5 тысяч рублей. Такую выплату получили одинокие родители, у которых воспитываются дети с инвалидностью (484 человек), и одиноко проживающие неработающие пенсионеры – получатели региональной социальной доплаты к пенсии (1447 человек)», — сообщила первый зампред правительства Коми.

С этого года размер единовременной материальной помощи на газификацию жилого помещения увеличен до 100 тысяч рублей.

Не остался в стороне и вопрос специальной военной операции.

Республика в 2022 году предусмотрела специальные региональные выплаты для участников специальной военной операции, граждан, получивших ранение в ходе ее проведения, и членов семей погибших участников специальной военной операции. Все выплаты продолжают действовать и в этом году.

Были введены меры поддержки для членов семей участников специальной военной операции, в числе которых обеспечение бесплатным питанием детей с пятого по одиннадцатый классы, компенсация родительской платы в детских садах, материальная помощь на газификацию жилья.

Кроме того, сегодня во всех муниципальных образованиях республики (городских и муниципальных округах, районах) работают Служба сопровождения участников специальной военной операции и членов их семей на базе учреждений социального обслуживания (21 служба, в том числе в Эжве).

Активная помощь ребятам на передовой была развёрнута организациями, самими жителями нашей республики, и вами, уважаемые депутаты. Бойцы с поля боя отправляют видео, в которых благодарят каждого за поддержку и заботу.

Забота о старшем поколении остаётся одной из приоритетных задач. В рамках федерального проекта «Старшее поколение» республика привлекла федеральное финансирование на строительство новых корпусов для Тентюковского и Кунибского домов-интернатов. 95% средств было выделено именно из федерального бюджета, это более 877,1 миллионов рублей. В 2022 году их строительство завершено, корпуса введены в эксплуатацию.

Проведены ремонты в жилых помещениях 739 ветеранов Великой Отечественной войны. Организовано оздоровление и санаторно-курортное лечение для 932 ветеранов Великой Отечественной войны, лиц пенсионного возраста и ветеранов боевых действий.

Правительство продолжает оказывать бесплатную юридическую помощь. За прошлый год на сорок процентов выросло число обращений. Надо отметить, что специалисты работают и в формате онлайн консультирования, и участвуют в выездных мероприятиях.

В 2022 году расширен перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи по социально значимым для населения республики случаям. На сегодня квалифицированную бесплатную юридическую помощь можно получить во всех 20-ти муниципальных образованиях.