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Жители Коми могут претендовать на соискание главной просветительской награды страны

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Российское общество «Знание» приглашает просветителей со всей России принять участие в конкурсе на соискание просветительской награды Знание.Премия — 2023

Заявки принимаются с 10 апреля до 5 июня 2023 года на официальном сайте  https://premiya.znanierussia.ru/. Принять участие могут все желающие. Номинировать можно не только себя, но и интересные проекты, а также людей, внесших значительный вклад в просвещение в 2022–2023 годах.

Знание.Премия — главная просветительская награда страны, учрежденная в 2021 году для признания достижений российских педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также просветительских проектов и компании из разных областей. В 2023 году награды будут вручены в третий раз.

На пресс-конференции, приуроченной к старту приема заявок на участие в премии 2023 года, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль рассказал о том, как изменится просветительская награда в этом году.

– Общественный запрос на просвещение сегодня огромен. Наверное, поэтому за два года «перезагрузки» число просветителей Общества «Знание» превысило 10 тысяч человек, и это в том числе заслуга премии. Премия – это инструмент для поиска талантов, и мы хотим последовательно расширять этот пул, поддерживать не только лауреатов, но и номинантов, и соискателей. Мы хотим, чтобы в 2023 году премия стала настоящим рупором для всех талантливых людей, кто ведет просветительскую деятельность в России. Поэтому призываю всех лекторов и просветителей подавать заявки, заявить о себе и своих проектах! – отметил Максим Древаль.

В 2023 году соискатели могут подать заявку в 13 тематических номинациях — в них будут определены лучшие просветители и просветительские проекты. Кроме того, среди претендентов тематических номинаций Почетное жюри выберет лауреатов в номинации «За общий вклад в просвещение». Голосованием интернет-пользователи выберут победителей номинаций «За общий вклад в просвещение по версии слушателей» и «Выбор Первых». В отдельной номинации отметят лучшую просветительскую компанию. Народное онлайн-голосование вновь пройдет в мини-приложении ВКонтакте.

Среди новых номинаций 2023 года — «За вклад в просвещение в сфере «Международные отношения» и «За вклад в просвещение в сфере «Спорт и ЗОЖ». Номинация «За вклад в просвещение в сфере «Экономика и Бизнес» была расширена и теперь также включает в себя сферу права.

Сразу четыре номинации приурочены к проходящему в России Году педагога и наставника: «Наставник года», «За просветительскую деятельность в университете», «За просветительскую деятельность в системе среднего профессионального образования», «За просветительскую деятельность в школе».

Номинация «За вклад в просвещение в сфере «Наука и Технологии» в этом году приурочена к Десятилетию науки и технологий в России.

Одной из новых специальных номинаций стала «За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков «Выбор Первых». Она была инициирована Российским движением детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». Победитель в данной номинации будет определен голосованием в социальных сетях среди детей и подростков. Глава правления РДДМ «Движение первых» Григорий Гуров рассказал о значении этой инициативы:

Чтобы стать лауреатом Знание.Премия — 2023, номинантам традиционно предстоит пройти несколько этапов отбора, получить высокие оценки экспертов и Почетного жюри, а также признание общественности в народном онлайн-голосовании, которое вновь пройдет на сайте Премии и в социальных сетях. Торжественная церемония вручения наград Знание.Премия состоится в конце 2023 года в Москве.

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Жители Коми могут претендовать на соискание главной просветительской награды страны

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