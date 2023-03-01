Важся йӧзкостса озырлунсӧ выль синмӧн донъявны

Юркарса «Радужка» школа-студия век йӧза. Лунтыр ыджыд папкаа ичӧт войтыр ӧта-мӧд бӧрсяыс пырӧны уна рӧма ӧдзӧсӧд да быттьӧ мойдӧ веськалӧны. А тайӧ мойдсӧ асьныс и серпасалӧны. Стенсӧ мичаа серӧдӧма, а пӧлӧныс – быдсикас серпас – дзонь галерея. Ӧти татшӧм выставка кыскис ас дорас медъёна. Сы йылысь талун и сёрнитам.

Вочаалiс миянӧс школаӧн веськӧдлысь Елена Мельникова. Медводз студия йывсьыс висьталiс, а сэсся – выставка йывсьыс.

«Радужка» студия воссис 1992 воын челядьлы художественнӧй школа бердын. Котралiсны сэтчӧ вит-квайт арӧса зонпосни. 1995 восянь татчӧс велӧдысьяс зілисны тшӧтш и юркарса 26-ӧд номера школаын, кӧні выльӧн воссьӧм эстетическӧй классын сетісны челядьлы ставмирса художествоа культураысь тӧдӧмлун.

2013 восянь школа-студия лоис асшӧр некоммерческӧй организацияӧн. Ӧнi нин студияӧ волывлӧны куимсянь дас сизим арӧсӧдз томулов. Талун татчӧ котралӧ нёльсё гӧгӧр ныв-зон. Чукӧртчылӧны и серпасасьны окотитысь верстьӧ войтыр.

«Радужкаын» велӧдчӧны торъя авторскӧй программа серти, быд велӧдчан во кывкӧртавсьӧ мича гажӧн. Елена Рафаиловналӧн кывъяс серти, танi зільӧны восьтыны кагаыслысь асшӧрлунсӧ, енбисӧ. Велӧдӧны аддзыны олӧмсӧ пыдiсяньджык, кыйны торъя здуклысь мичсӧ да вуджӧдны кабала вылӧ.

Асланыс уджъясӧн челядь петкӧдчӧны Сыктывкарын уналаын. Томуловлӧн серпасъяс мичмӧдӧны 26-ӧд номера школаын стен, выставкаяс котыртчылӧны С.Я.Маршак нима челядьлы лыддьысянiнын, регионса юралысьлӧн администрацияын да Госсӧветын, Коми наука шӧринын да мукӧдлаын.

Студияӧ котралысьяслы нуӧдсьӧны пленэръяс, эм налӧн позянлун пырӧдчыны быдсикас конкурсӧ, а та кындзи весиг позьӧ мичмӧдны небӧг да журнал лист бокъяс. Томуловлысь уджъяс йӧзӧдӧма «Би кинь», «Радуга» да «Арт» журналъясын, а кымын небӧг «ловзис» налӧн серпасъяс отсӧгӧн – и артыштнысӧ сьӧкыд.

Медым асшӧр некоммерческӧй организация вермис мынтысьны кӧртымысь да коммунальнӧй услугаясысь, колӧ быть пырӧдчыны гранта уджӧ. Но школа-студияын уджалысьяс зільӧны оз сьӧм ради, а медвойдӧр мыйкӧ выльтор олӧмӧ пӧртӧм могысь.

2019-2022 воясӧ школа уджаліс нёль ыджыд проект серти, ӧнi Коми Республикаса юралысьлӧн грант весьтӧ збыльмӧдӧны «Молодёжная экспериментальная арт-лаборатория» уджтас.

Буретш тайӧ арт-лабораторияӧн дасьтӧм ас киӧн вӧчӧмторъяс и сибӧдiсны миянӧс ас дорас.

Мый эськӧ мӧвпыштӧмаӧсь велӧдысьяс да мыйӧдз воӧмаӧсь?

Ми ставӧн тӧдам да корсюрӧ вӧдитчам на пӧль-пӧчлӧн эмбур-кӧлуйӧн. Тайӧ куд, печкан, туис, чуман, пестер, ки чышкӧд, чувки, кепысь, сарапан, джодждӧра да мукӧдтор. Тшӧкыда ставсӧ тайӧс и талун вӧчӧны-кыӧны-вурӧны. Татшӧм ногӧн ми ог вунӧдӧй важся озыр культуранымӧс, нюжӧдам пӧль-пӧчлысь паметьсӧ. А мый эськӧ, аслыспӧлӧс коми сер-рӧмсӧ тӧд вылын кутӧмӧн кӧ босьтчыны мыйӧкӧ выльӧ, ӧнiя кадыслы лӧсяланаӧ? Та дырйи подуласьны йӧзкостса культура вылӧ, а петкӧдны мыйкӧ дзик выльтор. Тайӧс и видлӧмаӧсь вӧчны ӧтув «Радужкаысь» посни да верстьӧ войтыр.

Челядьӧс медводз тӧдмӧдӧмаӧсь пӧль-пӧчлӧн оласногӧн. Та пӧрйӧ найӧ ставсӧ серпасалӧмаӧсь буретш сiдз, кыдзи лӧсялӧ коми культуралы, дзик стӧча мыгӧр, сер да рӧм сертиыс. Тадзи велӧдысьяс вуджӧдӧмаӧсь зонпоснилы вежӧрас комилунсӧ.

Мӧд визьӧн лоӧма челядьӧн асшӧра мӧвпалӧм – кутны тӧд вылын йӧзкостса традиция, но серпасавны ӧнiя кадлы лӧсялана эмбур-кӧлуй. Уджалӧмаӧсь ичӧт котыръясӧн: 7-18 арӧса челядь да том велӧдысьяс. Коймӧд, сигӧртана визьнас лоӧма тайӧ мӧвп-серпассӧ олӧмӧ пӧртӧм, эмбур-кӧлуйсӧ вурӧм-вӧчӧм. Танi, дерт, кысян-вурсян-серпасасян уджыс вичмӧма гырысьджык челядьлы да том велӧдысьяслы.

Миян чайтӧм серти, «Радужкалӧн» уджтасыс збыльмӧма тырвыйӧ. Снимокъясысь тi тайӧс асьныд казяланныд. Сьӧрсьӧн-бӧрсьӧн серпасыс пӧрӧ кутшӧмкӧ мича эмбурӧ. Ӧнi томулов помалӧны ассьыныс уджсӧ. Март 20 лунсянь ыджыд выставкаӧн «Радужка» петкӧдчас финн-йӧгра культура шӧринын.

Сиам школа-студиялы выль вермӧмъяс. Ӧнiя кадӧ зэв тӧдчана петкӧдлыны челядьлы мичсӧ, велӧдны радейтны олӧмсӧ, перйыны налысь енбисӧ, видзны-лелькуйтны кагалунсӧ. Миян чайтӧм серти, «Радужкалӧн» тайӧ артмӧ. <>

Алёна НЕСТЕРОВА.

Снимокъясыс «Радужка» школа-студияысь.