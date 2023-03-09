Но-о, биа бордаяс!..

Печораысь Елена да Александр Созиновъяс зiльӧны сӧвмӧдны Комиын туризм. Гозъялӧн эм «ВикШа-тур» клуб. Аслыспӧлӧс нимыс артмӧма пон нимъясысь: Викинг да Шаня. Хаскиясӧн, буретш татшӧм рӧдысь Созиновъяслӧн понъясыс, позьӧ ветлыны Из гӧраӧдз.

Кӧнi олӧ хаски?

Кыдзи висьталіс Елена Николаевна, семьяныслӧн неыджыд бизнеслы сизимӧд во нин, а сыӧ босьтчыны ышӧдӧма хаски пон дорӧ муслунныс.

– Хаскисӧ медводдзаысь аддзи поездысь, – казьтыштiс сiйӧ. – Тӧдтӧм ань вӧлі татшӧм понйыскӧд. И сэтшӧм мича да мусаник вӧлi пемӧсыс, мый сьӧлӧмӧй сыліс. Вой и лун сӧмын пон йылысь куті думайтны. Колӧ! Заводиті корсьны кутюсӧ верӧсысь гусьӧн. Тӧдмалі, мый Москваын ӧти аньлӧн регыд пиянасяс понйыс. Ӧні казьтыла да, дзик йӧй вӧвсьӧма. Муні Москваӧ, корси меным колана керкасӧ да юася суседъясыслысь: «Кутшӧм патераын олӧ хаски?». Висьталісны. Звӧниті ӧдзӧсас. Сёрнитчим сэсся кӧзяйкаыскӧд, мися, ме тэныд сета сьӧм, и кыдз сӧмын пиянасясны, медводз меным юӧрт, мед верми первойӧн аслым бӧрйыны хаски кутюсӧ.

Печораын нин верӧслы висьталі, мыйта сьӧм сеті… Тӧлысь чӧж менӧ йирис, кыдзи пӧ тэ вермин чужтӧм на кычанысь сы мында сьӧм сетны тӧдтӧм аньлы! – казьтылӧ Елена Николаевна.

– Эз пӧръяв?

– Кор пиянасьӧма понйыс, юӧртіс. Мунім Москваӧ верӧскӧд нин. И кор Саша аддзис мусъёкмыльяссӧ – сьӧлӧмыс сыліс, тӧлысьчӧжся броткӧмыс вуніс. А кыдзи бӧрйыны? Некоднанным на ӧд ог тӧдӧй. Кутiм видзӧдавны кутюяссӧ. Ӧти вӧлі путкыль кодь, сёйис ассьыс, сэсся мукӧдыслысь нюліс да тасьтіас и унмовсис. Верӧс шуис, дзик пӧ ме кодь азым, да сійӧс и босьтім.

Ӧти бӧрын Созиновъяс босьтӧмаӧсь мӧдӧс, сэсся коймӧдӧс. И ӧні нин налӧн дас кык хаски.

Карса патераын, дерт, понтӧ он видз, да гозъя овмӧдчӧмаӧсь Печора кар помын ас керкаӧ. Сэні нин вӧля – орччӧн вӧр, эрд…

Апалыштны вӧр-ва мичлунс

А мыйла пӧ прӧста сiдз видзны хаскияссӧ? И гозъя мӧвпыштӧмаӧсь восьтыны турклуб. Александр да Елена радейтӧны путешествуйтны, со и йитӧмаӧсь понъяс да туризм дорӧ муслунсӧ сьӧлӧм серти уджӧ.

Александр уджавлӧма физкультура велӧдысьӧн. Студенталігас ветлывлӧма турпоходӧ республикаті да Крымӧд. Елена тшӧтш велӧдысь, верзьӧмӧн ветлан спортын коймӧд категорияа судья.

– Из гӧра дорӧ туристъясӧс унаӧн новлӧдлӧны, но понъясӧн сӧмын ми, – водзӧ висьталӧ Елена Николаевна. – Понъясӧс доддявлам и Печораса паркын челядьлы. Волывлӧны оз сӧмын матігӧгӧрысь, Комиысь, но и мукӧд регионысь туристъяс. Татчӧс иныс мича, лымъя, сӧстӧм. И кор тэнӧ нуӧны понъяс! Куим пӧв долыд! (И тайӧ збыль, ме доддявлі жӧ хаскиясӧс да кытшовті Печораса паркӧд. Сьӧлӧмӧй муртса эз чепӧсйы морӧсысь! – Е.М.)

Миян эм мый вӧзйыны туристъяслы, лӧсьӧдӧма некымын маршрут. Шуам, матыссасӧ кӧ казьтыштны, – Печорасянь Конецборӧдз. Грездын позьӧ узьмӧдчыны шоныд керкаын, пывсьыны. Сэсянь бура тыдалӧ Сабля. Вынаджыкъяслы да смелджыкъяслы позьӧ и гӧра дорас ветлыны. Медкузь туйыс квайтымын верст.

Созиновъяс дасьтӧмаӧсь «Путешествие по дну океана» маршрут. Сійӧ мичаиныслы пӧ куимсё миллион (!) сайӧ во нин.

Туристъяс первой мунӧны поездӧн «1891 км» платформаӧдз. Инструктаж бӧрын водзӧ мӧдӧдчӧны подӧн Каменка ю дорӧдз, кык километрӧн-джынйӧн мунӧм бӧрын туйыс вайӧдӧ гӧраяс бокӧ. Крежъясӧн любуйтчигмоз сэсся воӧдчӧны эрд вылӧ да лэччӧны гезйӧ кутчысьӧмӧн гӧрасяньыс. И сэсся поездӧн жӧ бӧр воӧдчӧны Печораса кӧрт туй вокзалӧ.

Нӧшта ӧти маршрут – кык лунся. Туристъяс кылӧдчӧны катамаранӧн Каменка да Кожва юяс кузя. Узьмӧдчӧны палаткаясын.

– Миянкӧд гажтӧм оз босьт, – шуӧ Елена Николаевна. – Туристъяс аддзыласны мичаинъяс, пон доддялӧмӧн ветласны, любитыштасны найӧс, снимайтчасны, вын-эбӧссӧ песасны, тӧдӧмлун босьтасны, кыдз пыжӧн кылӧдчыны, гӧраӧд кайны да лэччыны, Печорлаг историяӧн тӧдмасясны да сідз водзӧ. Ставсӧ дасьтім сідз, мед вӧлі интереснӧ и челядьлы, и верстьӧлы. Диван вылын куйлігӧн вӧр-ва мичлунсӧ он аддзы ни кӧрсӧ он кыв, а миянкӧд позьӧ сійӧс апалыштны.

Муслунтӧг оз артмы

Колӧ пасйыны, Елена Созинова дасьтӧма Печораса челядьлы «Том каюръяслысь школа» уджтас, кӧні велӧдӧны томуловӧс ветлыны хаски понъясӧн. Пырӧдчӧны сэтчӧ 9-18 арӧсаяс. Созиновъяс велӧдӧны ныв-зонмӧс доддявны понъясӧс. Заводитӧмаӧсь кык пемӧссянь, сэсся велӧдчӧмаӧсь нёль понйӧн веськӧдлыны.

Кужӧм-сямсӧ печорасаяс петкӧдлӧмаӧсь каюръяслӧн ставроссияса ордйысьӧмъясын Сыктывкарын, Кировын да Перымын. Сідзжӧ котыртлӧны Печораса «Бызӧвӧй» этнопаркын «Викинглӧн кубок» вылӧ ордйысьӧм.

Елена да Александр радейтӧны пемӧсъясӧс. Велӧдӧны таӧ и ассьыныс куим челядьсӧ да Печораысь томуловӧс. Понъяс дорӧ муслунтӧг пӧ нинӧм оз артмы, шуӧ ань.

Содтӧд на Елена восьтӧма Печораын «Три лапы» котыр, да волонтёръяскӧд ӧтув дӧзьӧритӧны эновтӧм понъясӧс.

– Зэв жаль, мый кодсюрӧлы понйыс – чача. Рӧдсӧ тӧдмавтӧг босьтасны, а мыйӧн патерасьыс ставсӧ йирас – улич вылӧ вӧтласны. Хаски кындзи ме гортын видза и эновтӧм понъясӧс. Волонтёръяс котырын ми квайтӧнӧсь, эм и ветврач. Но, жаль, эновтӧм пемӧсъяскӧд йитчӧм став гӧрӧдсӧ разьны ог вермӧй… <>

Екатерина МАКАРОВА.

Печора кар.

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