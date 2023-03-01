Войвыв карын коми шмонь

Февраль 18 лунӧ Печораын мӧдысь нин нуӧдісны муниципалитет тшупӧдын Коми КВН, кодӧс сиисны Чужан кыв лунлы.

Шмонитӧмӧн вермасисны куим котыр – «Пым йӧз», «Некытчӧ туйтӧмъяс?» да «Рӧмпӧштан». Гаж вылын гӧсьтъясӧн вӧліны нималана кӧвӧэнщикъяс – Изьва районысь «Бандерлогъяс» да Кулӧмдін районысь «Скӧрӧдумсаяс».

Серамбана «Рӧмпӧштан»

Кӧвӧэнщикъяслӧн вӧлі куим ордйысьӧм: чолӧмасьӧм (приветствие), шылада гортса удж да биатлон.

Жюрилӧн кывкӧртӧд серти медводдза места вичмис «Рӧмпӧштанлы» (капитаныс Ольга Хасанова, Печора кар), мӧдӧн лоисны «Некытчӧ туйтӧмъяс?» (капитаныс Надежда Пыстина, Приуральскӧй сикт), а коймӧдӧн – «Пым йӧз» (капитаныс Денис Рокин, Печора кар).

Медся бур ворсысьӧн шуисны «Рӧмпӧштанысь» Ольга Хасановаӧс.

КВН-кӧд йитӧдын командаяслы мастер-класс нуӧдіс республикаын шмонитысь мэтр, «Эжвайывса бабаяс» котырысь капитан, коми стендапер Наталья Шахова.

Нуӧдіс фестивальсӧ «Чушканзі» журналса шӧр редактор, «КилоМэтръяслӧн» капитан Екатерина Макарова.

– Ольга, тіян «Рӧмпӧштан» лоис вермысьӧн, а ті – медбур ворсысь. Юксьӧй сьӧлӧмкылӧмнад.

– Ме серти кӧ, ставӧн бура петкӧдчисны: мыйӧнкӧ – ми, мыйӧнкӧ – мукӧдыс. Ог на гӧгӧрво, мыйла ми лоим баллъяс сертиыс вермысьӧн. Медбур ворсысьӧн шуисны менӧ – тшӧтш чуйми. Быдӧн ӧд зiлис, – вочавидзис Ольга Хасанова.

– Ті пыранныд и Печораын Коми КВН котыртысьяс лыдӧ. Кыдзи чужис тайӧ мӧвпыс, сьӧкыд эз вӧв ставсӧ панны? И гӧгӧрвоинныд нин, збыльысь-ӧ тайӧс колӧ вӧлi вӧчны?

– Нёль во сайын вӧлі том йӧзлӧн форум, кӧні и кыптіс Коми КВН котыртӧм йылысь сёрниыс. Ёна водзмӧстчӧ Печора карса «Досуг» прӧст кад коллялан шӧринын зільысь Олег Исаков, кӧть эськӧ ачыс роч морт. Томуловлӧн эм окотаыс, и таысь нимкодь.

Муниципальнӧй Коми КВН-ын «Рӧмпӧштанкӧд» петкӧдчам мӧдысь, ветлім и республикаса КВН вылӧ. Тайӧ, чайта, зэв колана опыт.

Медводдза муниципальнӧй КВН-ын петкӧдчис кык котыр: Приуральскӧй сиктысь «Некытчӧ туйтӧмъяс?» да миян. И зэв нимкодь, мый котыртчис нӧшта ӧти – «Пым йӧз», кытчӧ локтісны том войтыр. Ме думысь, найӧ и кольччасны да, гашкӧ, нӧшта кодӧскӧ ышӧдасны пырӧдчыны.

Воддза ворсӧмсӧ котыртігӧн видзӧдысьяссӧ коралім, а ӧні асьныс нин юасисны, кор лоӧ. Печораӧ найӧ воӧны орчча сиктъясысь. Вайӧдам социальнӧй автобусӧн. Кодъяскӧ и асьныс локтӧны, – радпырысь висьталіс Ольга Хасанова.

«Том вирыд» – «фишка»

«Пым йӧз» котырысь капитан Денис Рокин коркӧ ворслӧма Ухтаса «Лючки-ладнӧын», сэсся «Рӧмпӧштанын», а та пӧрйӧ чукӧртӧма-ышӧдӧма пырӧдчыны Коми КВН-ӧ Печораысь томуловӧс.

– Командаын квайт морт. Ставныс томӧсь. Найӧ менӧ, кыдз шуласны, шпыняйтӧны пӧрысьлунысь, а ме найӧс – томлунысь. Котырын весиг ӧти роч зон эм. Коми кывсӧ збыльысь оз тӧд. Но сылы окота жӧ лоӧма ворсны миянкӧд. И, дерт, босьтім. Коми кӧзахӧн (казах), ас костын шуам. И сійӧ миян – «фишка»! Водзӧ вылӧ кӧсйис коми кыв велӧдны. Но мый – велӧдам! – висьталіс Денис.

Приуральскӧй сиктса культура керкаысь режиссёр Ольга Макарова кӧвӧэнасьӧ жӧ «Некытчӧ туйтӧмъяс?» командаын.

– Мый тіянлы Коми КВН-ыс? – юалі сылысь.

– Миянлы колӧ дасьтыны вель уна гаж, уджыс юр выв тыр, но КВН – тайӧ выльтор и зэв интереснӧй. Та вӧсна окотапырысь шмонитам. Медводдза ворсӧм бӧрас котырӧ пырӧдчис «том вир». И тайӧ зэв бур!

А «десерт вылӧ» – «Бандерлогъяс»

Кыдзи пасйис Печораын Коми КВН нуӧдысь Екатерина Макарова, «десерт вылӧ» корӧмаӧсь Комиын шмонитысь чемпионъясӧс, республикаса КВН-ын тшӧкыда вермысьясӧс: Изьва районса Красноборысь «Бандерлогъясӧс» да Кулӧмдін районса «Скӧрӧдумсаясӧс».

– Республикаса КВН-ясын ті пӧшти пыр вермысьяс. Татчӧ корисны гӧсьтъяс пыдди. Гашкӧ, окота вӧлі вермасьны? – юалі «Скӧрӧдумсаяслысь».

– Печораса медводдза Коми КВН-ӧ пырӧдчылім онлайн, ыстылім ассьыным и челядьлысь (нӧшта эм «ШОК» котыр) петкӧдчӧмнымӧс. А «ловйӧн» медводдзаысь воим. Думайтам, позис и ордйысьӧмас пырӧдчыны. Збыльвылас кӧ, кор шуим ветлыны Печораӧ, ӧдва и лэдзисны. Абу пӧ тіян «уровень». Россияӧ оз жӧ лэдзны, абу жӧ пӧ тіян «уровень». А кутшӧм мияныс? Гашкӧ, лоӧ ньӧбны уровеньсӧ да сэсся ветлыны, – шмоньпырысь висьтасьӧны «Скӧрӧдумсаяс».

– Печора – роч кар, некод эз мӧвпыштлы, мый тані кутас сӧвмыны Коми КВН. Та вылӧ видзӧдлас?

– Мыйла сӧвмӧ Печораын Коми КВН? Гашкӧ, кодкӧ водзынсӧ ворсліс да сійӧ ыззьӧдіс. Ог тӧдӧй. Дивӧ жӧ вӧлі, кор роч карӧ комиӧн шмонитны корисны. Вайим печорасалы важ-выль сiдз шусяна ассорти.

Изьваса «Бандерлогъяс» медводдзаысь жӧ петкӧдчӧны Печораын.

– Ӧтчыд корлісны, но сэки зэв кӧдзыд вӧлі да, эг вермӧй волыны. Та пӧрйӧ шондӧдіс да, кӧръяс домалім – и скач! Конкурсӧ эг пырӧдчӧй, гӧсьтъяс моз петкӧдчам. Корасны кӧ ордйысьны – радпырысь! Таво миянлы тырӧ 20 во, бурджыкъяссӧ бӧрйим печорасалы, – висьталіс «Бандерлогъяс» котырӧн веськӧдлысь Григорий Пыстин.

И тадзи видзам-сӧвмӧдам коми кыв

Печораын Коми КВН видзӧдысьяс пӧвстын вӧлі и Коми Республикаысь национальнӧй политикаса министр Роман Носков.

– Кутшӧм сьӧлӧмкылӧмъясӧн воинныд да мый виччысянныд?

– Кор верма да артмӧ, пыр зіля видзӧдны коми шмонь. Печораын ме вӧлі удж-могӧн, и дерт жӧ, корси кад волыны Коми КВН видзӧдны. И ӧні зэв ёна кӧсъя нюмъявны, серавны, мед сьӧлӧм вылын лоӧ долыд. Нимкодь, мый эм Коми КВН. Чайта, и татшӧм ногӧн коми кывтӧ колӧ сӧвмӧдны, – пасйис Роман Вениаминович.

Наталья Шахова тшӧтш чайтӧ, мый Коми КВН видзӧ вужвойтырлысь кывсӧ.

– Зэв нимкодь, мый сійӧ сӧвмӧ роч карын. КВН – тайӧ популярнӧй жанр. И унджык кар-районын кӧ кутасны ворсны, том йӧзыс оз кутны яндысьны сёрнитны комиӧн, – шуис Наталья.

Сідзжӧ сійӧ пасйис, медым пӧ сӧвмӧдны Коми КВН, республикаса ворсӧмыс абу тырмымӧн, кык вонас ӧтчыд овлӧ да. Дерт, котыртлӧны Сыктывкарын карса ворсӧмъяс, но кар-районысь сэтчӧ волыны позянлуныс абу быдӧнлӧн. Сьӧмыс оз тырмы да. А муниципальнӧй тшупӧдын КВН – тайӧ зэв бур.

– Кымын тшӧкыдджыка кутасны том йӧз ворсны, сымын сямыс содас, – водзӧ висьталӧ Наталья Шахова. –Колӧ мед командаяс асьнысӧ кӧнкӧ видлісны, а сэсся пырӧдчисны республикаса ворсӧмӧ. Водзынсӧ вӧлі лӧсьыд, Кулӧмдін да Сыктыв районъясын вӧлі нуӧдӧны да. Сэні сэсся дугдісны, а Печораын босьтчисны. Нӧшта Кӧрткерӧс районса Одыбын ас костаныс кык котыр ворсӧ.

– Печораын медводдза да ӧнія КВН-ын торъялӧм, ворсысьяслысь быдмӧмсӧ казялін?

– Командаяслӧн быд петкӧдчӧмын содӧ тӧдӧмлун-сям. Гожӧмнас нуӧді жӧ мастер-класс, мыйсюрӧ босьтӧмаӧсь тӧд вылӧ. Кор волісны республикаса КВН-ын петкӧдчыны – бара жӧ опыт босьт=сны. Аддзылісны, кыдзи ворсӧ мукӧд командаыс.

Ог шу, мый верма орччӧдны мэтръяскӧд, но тӧдчӧ, быдмыштӧмаӧсь. Гӧгӧрвоӧны нин, кыдзиджык колӧ петкӧдчӧмсӧ лӧсьӧдны. Печораын медводдза КВН-сянь коли кык во, и лои томуловлӧн выль команда. Нимкодь! Ме век шуа республикаса ворсӧм дырйи, мый колӧ КВН-лы «выль вир», сы вӧсна мый ворсысьясыс и найӧс видзӧдысьясыс 30 да ыджыдджык арлыдаяс. Колӧ, мед пырӧдчисны и 20 арӧсаяс, тадзи и видзӧдысьыс томмас, – кывкӧрталіс Наталья Шахова. <>

Екатерина МАКАРОВА.

Печора кар.

Снимокъясыс ӧтуввезйысь.