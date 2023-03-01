Издательский дом Коми

Автономное учреждение Республики Коми

previous arrow
next arrow
Slider

Войвыв карын коми шмонь

йöзöдöма

Февраль 18 лунӧ Печораын мӧдысь нин нуӧдісны муниципалитет тшупӧдын Коми КВН, кодӧс сиисны Чужан кыв лунлы.

Шмонитӧмӧн вермасисны куим котыр «Пым йӧз», «Некытчӧ туйтӧмъяс?» да «Рӧмпӧштан». Гаж вылын гӧсьтъясӧн вӧліны нималана кӧвӧэнщикъяс Изьва районысь «Бандерлогъяс» да Кулӧмдін районысь «Скӧрӧдумсаяс».

Серамбана «Рӧмпӧштан»

Кӧвӧэнщикъяслӧн вӧлі куим ордйысьӧм: чолӧмасьӧм (приветствие), шылада гортса удж да биатлон.

Жюрилӧн кывкӧртӧд серти медводдза места вичмис «Рӧмпӧштанлы» (капитаныс Ольга Хасанова, Печора кар), мӧдӧн лоисны «Некытчӧ туйтӧмъяс?» (капитаныс Надежда Пыстина, Приуральскӧй сикт), а коймӧдӧн – «Пым йӧз» (капитаныс Денис Рокин, Печора кар).

Медся бур ворсысьӧн шуисны «Рӧмпӧштанысь» Ольга Хасановаӧс.

КВН-кӧд йитӧдын командаяслы мастер-класс нуӧдіс республикаын шмонитысь мэтр, «Эжвайывса бабаяс» котырысь капитан, коми стендапер Наталья Шахова.

Нуӧдіс фестивальсӧ «Чушканзі» журналса шӧр редактор, «КилоМэтръяслӧн» капитан Екатерина Макарова.

Ольга, тіян «Рӧмпӧштан» лоис вермысьӧн, а тімедбур ворсысь. Юксьӧй сьӧлӧмкылӧмнад.

– Ме серти кӧ, ставӧн бура петкӧдчисны: мыйӧнкӧ – ми, мыйӧнкӧ – мукӧдыс. Ог на гӧгӧрво, мыйла ми лоим баллъяс сертиыс вермысьӧн. Медбур ворсысьӧн шуисны менӧ – тшӧтш чуйми. Быдӧн ӧд зiлис, – вочавидзис Ольга Хасанова.

Ті пыранныд и Печораын Коми КВН котыртысьяс лыдӧ. Кыдзи чужис тайӧ мӧвпыс, сьӧкыд эз вӧв ставсӧ панны? И гӧгӧрвоинныд нин, збыльысь-ӧ тайӧс колӧ вӧлi вӧчны?

– Нёль во сайын вӧлі том йӧзлӧн форум, кӧні и кыптіс Коми КВН котыртӧм йылысь сёрниыс. Ёна водзмӧстчӧ Печора карса «Досуг» прӧст кад коллялан шӧринын зільысь Олег Исаков, кӧть эськӧ ачыс роч морт. Томуловлӧн эм окотаыс, и таысь нимкодь.

Муниципальнӧй Коми КВН-ын «Рӧмпӧштанкӧд» петкӧдчам мӧдысь, ветлім и республикаса КВН вылӧ. Тайӧ, чайта, зэв колана опыт.

Медводдза муниципальнӧй КВН-ын петкӧдчис кык котыр: Приуральскӧй сиктысь «Некытчӧ туйтӧмъяс?» да миян. И зэв нимкодь, мый котыртчис нӧшта ӧти – «Пым йӧз», кытчӧ локтісны том войтыр. Ме думысь, найӧ и кольччасны да, гашкӧ, нӧшта кодӧскӧ ышӧдасны пырӧдчыны.

Воддза ворсӧмсӧ котыртігӧн видзӧдысьяссӧ коралім, а ӧні асьныс нин юасисны, кор лоӧ. Печораӧ найӧ воӧны орчча сиктъясысь. Вайӧдам социальнӧй автобусӧн. Кодъяскӧ и асьныс локтӧны, – радпырысь висьталіс Ольга Хасанова.

 

«Том вирыд» «фишка»

«Пым йӧз» котырысь капитан Денис Рокин коркӧ ворслӧма Ухтаса «Лючки-ладнӧын», сэсся «Рӧмпӧштанын», а та пӧрйӧ чукӧртӧма-ышӧдӧма пырӧдчыны Коми КВН-ӧ Печораысь томуловӧс.

– Командаын квайт морт. Ставныс томӧсь. Найӧ менӧ, кыдз шуласны, шпыняйтӧны пӧрысьлунысь, а ме найӧс – томлунысь. Котырын весиг ӧти роч зон эм. Коми кывсӧ збыльысь оз тӧд. Но сылы окота жӧ лоӧма ворсны миянкӧд. И, дерт, босьтім. Коми кӧзахӧн (казах), ас костын шуам. И сійӧ миян – «фишка»! Водзӧ вылӧ кӧсйис коми кыв велӧдны. Но мый – велӧдам! – висьталіс Денис.

Приуральскӧй сиктса культура керкаысь режиссёр Ольга Макарова кӧвӧэнасьӧ жӧ «Некытчӧ туйтӧмъяс?» командаын.

Мый тіянлы Коми КВН-ыс? – юалі сылысь.

– Миянлы колӧ дасьтыны вель уна гаж, уджыс юр выв тыр, но КВН – тайӧ выльтор и зэв интереснӧй. Та вӧсна окотапырысь шмонитам. Медводдза ворсӧм бӧрас котырӧ пырӧдчис «том вир». И тайӧ зэв бур!

А «десерт вылӧ» «Бандерлогъяс»

Кыдзи пасйис Печораын Коми КВН нуӧдысь Екатерина Макарова, «десерт вылӧ» корӧмаӧсь Комиын шмонитысь чемпионъясӧс, республикаса КВН-ын тшӧкыда вермысьясӧс: Изьва районса Красноборысь «Бандерлогъясӧс» да Кулӧмдін районса «Скӧрӧдумсаясӧс».

Республикаса КВН-ясын ті пӧшти пыр вермысьяс. Татчӧ корисны гӧсьтъяс пыдди. Гашкӧ, окота вӧлі вермасьны? – юалі «Скӧрӧдумсаяслысь».

– Печораса медводдза Коми КВН-ӧ пырӧдчылім онлайн, ыстылім ассьыным и челядьлысь (нӧшта эм «ШОК» котыр) петкӧдчӧмнымӧс. А «ловйӧн» медводдзаысь воим. Думайтам, позис и ордйысьӧмас пырӧдчыны. Збыльвылас кӧ, кор шуим ветлыны Печораӧ, ӧдва и лэдзисны. Абу пӧ тіян «уровень». Россияӧ оз жӧ лэдзны, абу жӧ пӧ тіян «уровень». А кутшӧм мияныс? Гашкӧ, лоӧ ньӧбны уровеньсӧ да сэсся ветлыны, – шмоньпырысь висьтасьӧны «Скӧрӧдумсаяс».

Печорароч кар, некод эз мӧвпыштлы, мый тані кутас сӧвмыны Коми КВН. Та вылӧ видзӧдлас?

– Мыйла сӧвмӧ Печораын Коми КВН? Гашкӧ, кодкӧ водзынсӧ ворсліс да сійӧ ыззьӧдіс. Ог тӧдӧй. Дивӧ жӧ вӧлі, кор роч карӧ комиӧн шмонитны корисны. Вайим печорасалы важ-выль сiдз шусяна ассорти.

Изьваса «Бандерлогъяс» медводдзаысь жӧ петкӧдчӧны Печораын.

– Ӧтчыд корлісны, но сэки зэв кӧдзыд вӧлі да, эг вермӧй волыны. Та пӧрйӧ шондӧдіс да, кӧръяс домалім – и скач! Конкурсӧ эг пырӧдчӧй, гӧсьтъяс моз петкӧдчам. Корасны кӧ ордйысьны – радпырысь! Таво миянлы тырӧ 20 во, бурджыкъяссӧ бӧрйим печорасалы, – висьталіс «Бандерлогъяс» котырӧн веськӧдлысь Григорий Пыстин.

 

И тадзи видзам-сӧвмӧдам коми кыв

Печораын Коми КВН видзӧдысьяс пӧвстын вӧлі и Коми Республикаысь национальнӧй политикаса министр Роман Носков.

Кутшӧм сьӧлӧмкылӧмъясӧн воинныд да мый виччысянныд?

– Кор верма да артмӧ, пыр зіля видзӧдны коми шмонь. Печораын ме вӧлі удж-могӧн, и дерт жӧ, корси кад волыны Коми КВН видзӧдны. И ӧні зэв ёна кӧсъя нюмъявны, серавны, мед сьӧлӧм вылын лоӧ долыд. Нимкодь, мый эм Коми КВН. Чайта, и татшӧм ногӧн коми кывтӧ колӧ сӧвмӧдны, – пасйис Роман Вениаминович.

Наталья Шахова тшӧтш чайтӧ, мый Коми КВН видзӧ вужвойтырлысь кывсӧ.

– Зэв нимкодь, мый сійӧ сӧвмӧ роч карын. КВН – тайӧ популярнӧй жанр. И унджык кар-районын кӧ кутасны ворсны, том йӧзыс оз кутны яндысьны сёрнитны комиӧн, – шуис Наталья.

Сідзжӧ сійӧ пасйис, медым пӧ сӧвмӧдны Коми КВН, республикаса ворсӧмыс абу тырмымӧн, кык вонас ӧтчыд овлӧ да. Дерт, котыртлӧны Сыктывкарын карса ворсӧмъяс, но кар-районысь сэтчӧ волыны позянлуныс абу быдӧнлӧн. Сьӧмыс оз тырмы да. А муниципальнӧй тшупӧдын КВН – тайӧ зэв бур.

– Кымын тшӧкыдджыка кутасны том йӧз ворсны, сымын сямыс содас, – водзӧ висьталӧ Наталья Шахова. –Колӧ мед командаяс асьнысӧ кӧнкӧ видлісны, а сэсся пырӧдчисны республикаса ворсӧмӧ. Водзынсӧ вӧлі лӧсьыд, Кулӧмдін да Сыктыв районъясын вӧлі нуӧдӧны да. Сэні сэсся дугдісны, а Печораын босьтчисны. Нӧшта Кӧрткерӧс районса Одыбын ас костаныс кык котыр ворсӧ.

Печораын медводдза да ӧнія КВН-ын торъялӧм, ворсысьяслысь быдмӧмсӧ казялін?

– Командаяслӧн быд петкӧдчӧмын содӧ тӧдӧмлун-сям. Гожӧмнас нуӧді жӧ мастер-класс, мыйсюрӧ босьтӧмаӧсь тӧд вылӧ. Кор волісны республикаса КВН-ын петкӧдчыны – бара жӧ опыт босьт=сны. Аддзылісны, кыдзи ворсӧ мукӧд командаыс.

Ог шу, мый верма орччӧдны мэтръяскӧд, но тӧдчӧ, быдмыштӧмаӧсь. Гӧгӧрвоӧны нин, кыдзиджык колӧ петкӧдчӧмсӧ лӧсьӧдны. Печораын медводдза КВН-сянь коли кык во, и лои томуловлӧн выль команда. Нимкодь! Ме век шуа республикаса ворсӧм дырйи, мый колӧ КВН-лы «выль вир», сы вӧсна мый ворсысьясыс и найӧс видзӧдысьясыс 30 да ыджыдджык арлыдаяс. Колӧ, мед пырӧдчисны и 20 арӧсаяс, тадзи и видзӧдысьыс томмас, – кывкӧрталіс Наталья Шахова. <>

Екатерина МАКАРОВА.

Печора кар.

Снимокъясыс ӧтуввезйысь.

Войвыв карын коми шмонь

«Коми му» газетысь, кодӧс позьӧ судзӧдны пошта пыр, позьӧ ньӧбны «Ордым» лавкаын. Медым лыддьыны электроннӧй версия, личкӧй татчӧ. Эмӧсь кӧ юалӧмъяс, гижӧй komi-kerka@ya.ru.

Пролистать наверх