Коми Республикаса шылада-драмаа театрӧн котыртӧм «Маръямоль» фестивальын петкӧдчис Изьва районса Мокчой сиктысь «Пелысь розъяс» котыр. Изьватас сёрнисикасӧн ворсісны нималана коми гижысь Алексей Поповлысь «Зэв тешкодь морт» теш.

Кыдзи пасйис вужвойтырлӧн шылада-драмаа театрӧн веськӧдлысь Светлана Белорусова, налӧн репертуарын тайӧ тешыс эм жӧ. Изьвасалӧн жӧ петкӧдчӧмыс аслыспӧлӧс, ас сёрнисикаснас вӧдитчӧны да. Алексей Попов, коді тшӧтш видзӧдіс постановкасӧ, пасйис, мый сійӧ абу паныд татшӧм вежлалӧмыслы. Сиктса артистъяс пӧ ӧд тайӧ спектакльсӧ асланыс видзӧдысьлы дасьтісны.

—Кор босьтчим дасьтыны «Зэв тешкодь мортсӧ», юалі Алексей Вячеславовичлысь, мися, позьӧ оз ас сёрнисикас вылӧ вуджӧдны? Ме пӧ абу паныд. Та вӧсна эг и майшасьӧй. Тешсӧ ми Мокчойса клубын петкӧдлім таво март 7 лунӧ, а сэсся гастролируйтім район пасьтала. Йӧзыслы зэв ёна кажитчис. Петкӧданныд жӧ пӧ збыль олӧмсӧ сцена вылӧ! Вужвойтырлӧн шылада-драмаа театр корис волыны «Маръямоль» фестиваль вылӧ да, окотапырысь кӧсйысим, — висьталӧ «Пелысь розъясӧн» веськӧдлысь, режиссёр Галина Артеева.

Тешсӧ абу весьшӧрӧ тадзи шуӧма. Виктор (ворсіс Иван Поздеев) збыльысь тешкодь морт. Мужичӧй куимысь гӧтрасьлӧма, сылӧн куим кага. Нӧшта на мусукасьӧ гоз-мӧдкӧд. И кор аньяс ёрдын юкӧны сылысь удждонсӧ алимент вылӧ, тыдовтчӧ, мый и судьяыс Викторсянь жӧ нӧбасьӧ…

Изьваса артистъяс, кӧть и ворсӧны самодеятельнӧй котырын, енбиаӧсь. Иван Поздеев (Виктор) уджалӧ клубын завхозӧн. Галина Валеская (судья) — клубын вурсьысь. Любовь Терентьева (Галя) — школаын библиотекар, Галина Ануфриева (Надя) да Елизавета Канева (Зоя) зільӧны детсадйын, Мария Кожевина (Лида) — школаын, Мария Батманова (ёрдын секретар) ваялӧ сиктса лавкаӧ вузӧс.

Галина Артеева ошкис ассьыс артистъяссӧ, быд постановкаын пӧ окотапырысь ворсӧны, кӧть и удж бӧрын колӧ репетируйтны.

«Пелысь розъяс» котырлӧн репертуарын эмӧсь и гырысь спектакльяс: «Гӧтыртӧгыд абу олӧм», «Коді сэки ловйӧн колис», «Лӧз чышъян». Регыд босьтчасны дасьтыны Ыджыд Вермӧмлы сиӧм выль постановка. <>

Екатерина МАКАРОВА.

Снимокъясыс Коми Республикаса вужвойтырлӧн шылада-драмаа театрысь.