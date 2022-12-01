Туясьӧм – корсьысьӧмӧн

Сыктывкарын кыпыд чукӧртчылӧм дырйи сигӧртісны республика тшупӧдын «Паметь вахта – 2022» ставроссияса акция.
Регионса правительствоӧн веськӧдлысьӧс вежысь Алексей Просужих аттьӧаліс поискӧвикъясӧс тайӧ зэв кывкутана да тӧдчана уджас зільӧм-водзмӧстчӧмысь. Айму дорйигӧн пӧгибнитӧмаяслысь паметьсӧ нэммӧдан «Поисковое движение России» ставроссияса ӧтмунӧмлӧн Коми Республикаса юкӧн ӧтувтӧ дас куим отряд, кӧні зільӧ 150 морт. Туясьысьяс водзмӧстчӧны Чужан му дорйысьясӧс нимӧдан-нэммӧдан нырвизьын, сы лыдын Паметь вахтаын.
Республикаса бюджетысь вичмӧдӧм сьӧм вылӧ таво 26 поискӧвик ветлӧма экспедицияӧн Калуга да Смоленск обласьтъясӧ, Карелия Республикаӧ. Во чӧжӧн котыртлӧмаӧсь дас сизим экспедиция. Мукӧд отрядсакӧд ӧтув туясиг-корсьысигӧн аддзӧмаӧсь да выльысь дзебӧмаӧсь война вылын 396 усьӧм воинлысь коляссӧ, тӧдмалӧмаӧсь 44 салдатлысь ним-овсӧ. Воысь-во республикаын поискӧвикыс содӧ. Архивъясын окотапырысь туясьӧны Сыктывкарса государственнӧй университетысь студент-историкъяс, Паметь вахтаӧ нырччӧны республикаса школаясын, техникум-колледжын да вузын велӧдчысьяс.
Тайӧ чукӧртчылӧм дырйиыс Комиын велӧдан, наука да том йӧзлӧн политика кузя министрӧс вежысь Михаил Ганов сетіс регионса поискӧвикъяслӧн дас кык отрядлы аттьӧалана гижӧдъяс. <>
Гижӧдсӧ дасьтіс Александра ПАВЛОВА. Снимокъясыс ӧтуввезйысь.