«Кулль лимм», «Понжакай» да «Ляз»

Республикаын олысьяс пӧвстысь унаӧн нин ним сертиыс тӧдӧны, мый сэтшӧмыс «Шаньгафест». Тайӧ фестивальыс ӧтувтӧ Россияса регионъясысь пусьысь-пӧжасьысьясӧс, кодъяс окотапырысь волывлӧны Коми муӧ юксьыны вужвойтырлӧн сёян-юан дасьтӧмын сям-кужӧмлунӧн да чӧсмӧдлыны сыӧн.

Таво «Шаньгафест» муніс витӧдысь нин. Август 20-21 лунъясӧ Сыктывдін районса Ыбын финн-йӧгра этнопаркын чӧскыд сёян-пӧжасӧн гӧститӧдчисны коми, ижора, саамъяс, удмуртъяс да эрзя-мокша. Сэн и тан нырад сатшис юр кольмӧдана дук, окота вӧлі быдлаысь мыйкӧ видлыны, чӧсмасьыштны. Аттьӧ-пасибӧ поводдяыслы, сетіс фестивальсалы бурпӧт гожйӧдчыны. Молодечьяс и котыртысьясыс! Быд финн-йӧгра регионлы вичмӧдӧм палаткаясын позис сёйыштны-юыштны, ворсыштны, пырӧдчыны сьӧлӧм серти мастер-классӧ.

Фестивальсӧ восьтіс Коми Республикаса юралысь Владимир Уйба. Та бӧрын сё во кежлӧ му улӧ сюйисны-дзебисны финн-йӧгра рецептъяса капсула, медым пӧ миян бӧрын олысьяс тӧдісны да вермисны вӧдитчыны наӧн.

Список-лыддьӧгас пыртісны саамлысь «Кулль лимм» чериа шыд, марилысь «Кравец» пирӧг, ижоралысь «Корюшкаысь щи», мордвалысь «Понжакай» пирӧг да комилысь льӧмъя «Ляз». Таын водзмӧстчысьясыс – этнопаркӧн веськӧдлысь Елена Иванова, Ижевскса «Бобровая долина» ресторанысь шеф-пӧвар Иван Мурашев, Саранскысь «Мордовское подворье» ресторан комплексӧн веськӧдлысь Марина Бурканова.

Ыбса финн-йӧгра этнопаркын быдӧн вермис аддзыны сьӧлӧм сертиыс шойччанін. Сэн и тан вӧлі дасьтӧма сідз шусяна фотозона, кӧні йӧзыс ветліс-жуис, быд ногыс фотографируйтчис. Коми подворьеын вӧлі тэчӧма кос турун, да позис видзӧдны «Туйвеж» фестивальын вермӧм фильмъяс. Чумын тӧдмӧдісны пӧльза ваян-бурдӧдчан турунъясӧн, ворсӧдісны да чӧсмӧдлісны быдсяма варенньӧӧн. Коми керкаын велӧдісны пӧжавны шаньга да рача нянь.

Окотитысьяс повтӧг восьлалісны кыйсьысьлӧн туйӧд да вердісны Макс нима йӧра. Таысь кындзи веськавлісны и вӧр керкаӧ, ас синмӧн аддзылісны лэч туй вылын зэвтӧм кыйсян угоддьӧ.

Карса олысьяс окотапырысь шӧйтісны коми керка-йӧрті, видзӧдалісны, кытчӧ-мый ставсӧ меститӧ- ма оланінын, кутшӧм вӧлӧма важ пывсян-карта. Челядьӧс он вӧлі вермы вӧтлыны чипан-петук дорысь, вердісны и юкталісны, гылыда сералісны.

Пресс-шӧринас «гӧгрӧс пызан» сайын чукӧртчылісны пусьысь-пӧжасьысьяс да Россияса регионъясысь тайӧ уджыскӧд топыда йитчӧм специалистъяс.

Воліс и ыджыд гӧсьт – тележурналист да телеведущӧй Ника Ганич, коді йӧзӧдӧ «География на вкус» гастрономияӧн тӧдмӧдан путеводительяс.

Воркутаса акань театр петкӧдліс челядьлы спектакльяс.

Торйӧн колӧ пасйыны удмуртъясӧс да мари войтырӧс. Ас вайӧм пӧжасян пачьясаӧсь, ёна и пражитчисны-пӧжасисны. Табани да перепечи, кӧнтуся рок да шыд, кабан яй – татшӧм сёянтӧ сӧмын татысь и позис видлыны.

Комияс вӧлі дасьтӧмаӧсь утка яйӧн ид шыдӧс, уна сикас шаньга, ижора гӧститӧдчис «Макканье» колькъя-нӧкъя сёянӧн, «Мачкаӧн» да чериа пирӧгӧн.

Этнопаркын позис ворсны и луд вылын паськӧдӧм шашкиысь, велӧдчыны йӧктыны, кыны браслет, вӧчасьны сюмӧдысь да кос турунысь, снимайтны кино, кывзыны сьылысь-йӧктысьясӧс, сёрнитны пусьысь-пӧжасьысьяскӧд да весиг пывсьыны!

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Дыр нин республикаын татшӧмсяма ыджыд гажыс эз вӧв! Да и поводдяыс эз падмӧд шойччысьясӧс, гӧсьтъясӧс ни пусьысь-пӧжасьысьясӧс. Быдӧн нимкодясис Ыбса сӧстӧм сынӧднас, сьӧлӧмсяньыс гажӧдчис да чӧсмасис, аддзысьліс ёртъясыскӧд! Таысь кындзи унаӧн кӧсйысисны волыны и локтан вося «Шаньгафест» фестиваль вылӧ. Виччысям! <>

Надежда ПУНЕГОВА.

Снимокъясыс авторлӧн да ӧтуввезйысь.