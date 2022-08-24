Август заводитчигӧн миян дона ёрт Инесса Орёл, «Коми му» газет редакция да «Коми войтыр» ӧтмунӧм йӧзӧдісны Коми Республикалӧн чужан лунлы сиӧм «Иван-чай – тайӧ олӧм» фотоконкурс.

Уджъяссӧ коліс ыстыны «ВКонтактеын» миян газет лист боклӧн торъя альбомӧ. Кык вежонӧн воис мичасьыс-мича да аслыспӧлӧс сё сайӧ удж.

Зэв нимкодь, мый снимокъяссӧ ыстісны республикаса быд пельӧсысь. И збыльысь, воййыв быдмӧг йылысь вӧлӧм сы мында позьӧ висьтавны-петкӧдлыны снимок пыр!

– Миян дона республика пасйӧ чужан лун. Сё сайӧ снимок ми ӧтувтім ӧти чукӧрӧ, – пасйӧ конкурссӧ дасьтысь Инесса Орёл. – И, кыдз тӧдчӧдісны донъялысьяс, снимокъясыс артмӧмаӧсь зэв мичаӧсь, шаньӧсь, збыльвывсаӧсь. Ставныслы ыджыд аттьӧ конкурсӧ пырӧдчӧмысь! Торъя аттьӧ миян ёртъяслы, отсасьысьяслы, жюриӧ пырысьяслы, менам радейтана «Коми му» газетлы, «Коми войтыр» ӧтмунӧмлы. Чужан лунӧн, Коми му!

Но конкурсыд сы вылӧ и эм, медым индыны вермысьясӧс. Ок, и сьӧкыд жӧ вӧлі бӧрйыны медся-медсяяссӧ та мында снимоксьыд!

Медводдза местасӧ донъялысьяс шуисны сетны Воркутаысь Валерия Дзюбалы. «Иван-чай – тайӧ олӧм, сы вӧсна мый сійӧ вермӧ мичмӧдны весиг Войвыв кытшсайса тундра», – пасйӧма снимок улас автор.

Мӧд места вичмис Усинск районса Колва сиктысь Ольга Зубцовалы, снимок вылын – Таяна Лисицына.

«Иван-чай – тайӧ олӧм, сы вӧсна мый казьтылӧ челядьдырся кад», – гижӧма снимок дорас Ольга.

А Абъячойысь Елизавета Бойко, коймӧд места босьтысь, аслас снимок улын со мый пасйӧма:«Иван-чай – тайӧ олӧм, челядьдыр, ёртъяскӧд дзебсясьӧмысь ворсӧм, баб-дедкӧд бурдӧдчан турун ӧктӧм, шонді пуксьӧмӧн нимкодясьӧм, самӧварын пуӧм чӧскыд кӧра чай, кодӧс пыр юам став семьяӧн».

«Коми му» газет редакция торъя козин – петаслӧн медводдза лист бокын снимок йӧзӧдӧм – вичмӧдіс Выльгортысь Полина Логиновалы.

Коми Республикаса национальнӧй музейсянь козин вичмис Сыктывкарысь Ольга Королёвалы.

Чилимдінысь Лариса Тлустенколы козин дасьтіс челядьлы да томуловлы республикаса шӧрин.

«Койгорт» национальнӧй парк пасйис юркарысь Екатерина Сухановалысь снимок.

Ас киӧн вурӧм мича дӧра сумка козьналіс Абъячойысь Елизавета Бойколы дизайнер Лана Ваховская, а Юлия Кравченко стилист дасьтіс паськӧм вылӧ чек-лист Сыктывкарысь Екатерина Матвеевалы.

Аслыспӧлӧс козин – вокал урок – вичмӧдіс «Миян муза» школаысь педагог Ксения Исупова юркарысь Анна Махотиналы.

«Биарма» магазин дасьтіс «Лок татчӧ» коллекцияысь футболка Выльгортысь Полина Логиновалы.

Газет лыддьысьяслы вӧзъям донъявны конкурс вылӧ воӧм медбур снимокъяссӧ да сьӧлӧмсянь нимкодясьны наӧн, миян дона Коми мулӧн аслыспӧлӧс мичлунӧн.

Чужан лунӧн, Коми Республика! Овны-вывны, сӧвмыны, дзоридзавны, шань да бур йӧзӧн нимавны! Ставнымлы дзоньвидзалун да шуда олӧм! <>

Галина МАКАРОВА,

Коми йӧзӧдчан керкаӧн веськӧдлысь.