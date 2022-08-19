Издательский дом Коми

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Конкурс, направленный на популяризацию традиционных семейных ценностей

йöзöдöма

Комиссия Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Социальная политика» во исполнение поручения Президента Российской Федерации проводит конкурс эффективных решений по социальной рекламе, направленной на популяризацию традиционных семейных ценностей и создание многодетной семьи в целях отбора наилучших практик для масштабирования на территории Российской Федерации.

Конкурс проводится в трех номинациях: «Видео-реклама», «Аудио-реклама», «Печатная реклама».

Для организации проведения конкурса создан сайт http://konkurssocreklamy.ru.

Голосование будет проходить в период с 25.08.2022 по 28.08.2022, субъект может отдать один голос в каждой номинации за рекламу любого региона, за исключением своего.

Конкурс, направленный на популяризацию традиционных семейных ценностей
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