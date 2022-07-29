В Коми 276 тяжелобольных жителей региона получили компенсацию расходов на проезд в медучреждения

Такой вид соцподдержки в нашей республике предусмотрен для граждан с онкологическими заболеваниями, а также граждан, нуждающихся в заместительной почечной терапии.

«Жителям Коми, которые страдают онкологическими заболеваниями и живут в труднодоступных местностях, возмещаются расходы на проезд в медицинские организации региона, где оказывают специализированную онкологическую помощь. Проездные траты компенсируют в обе стороны – в медучреждение и обратно», — сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Екатерина Грибкова.

За один календарный год возмещение расходов онкобольным из труднодоступных местностей производится не более чем за две поездки. За 6 месяцев 2022 года этой мерой поддержки воспользовались 182 человека. Бюджет региона направил на эти цели около 645 тыс. рублей.

«Еще одна льготная категория, для которой в Коми предусмотрено возмещение проездных расходов в пределах республики, – это люди с инвалидностью, которые нуждаются в процедурах программного гемодиализа и перитонеального диализа. За половину текущего года такую меру поддержки получили 94 человека. При этом расходы бюджета республики на обеспечение этой меры поддержки составили 6,6 миллиона рублей. Такие значительные ассигнования связаны с тем, что примерно треть больных процедуру гемодиализа проходят не по месту жительства, им приходится выезжать за пределы своего населенного пункта, и иногда и муниципалитета. К тому же большинство граждан получают лечение трижды в неделю, то есть за год получается больше 150 раз. Так что, можно сказать, для людей это жизненно важная мера поддержки», – сказала Екатерина Грибкова.

Она пояснила, что нуждающимся в гемодиализе гражданам компенсируют фактические расходы к месту лечения и обратно при проезде на автомобильном транспорте пригородного и междугородного сообщения, а также на речном и железнодорожном транспорте. Предусмотрен также механизм возмещения проездных трат, если к месту проведения заместительной почечной терапии и обратно пациент добирается на личном или наемном транспорте. Документы для возмещения расходов принимаются ежемесячно и действительны в течение года.

По вопросу возмещения проездных расходов онкобольным из труднодоступных местностей в медицинские организации, оказывающие специализированную онкологическую помощь, а также гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, к месту проведения заместительной почечной терапии нужно обращаться в Центры соцзащиты по месту жительства или месту пребывания, или же в любой в МФЦ «Мои документы» на территории Коми.

* К труднодоступным местностям Республики Коми относятся 5 районов: Вуктыл, Ижемский, Усть-Цилемский, Удорский и Троицко-Печорский районы.