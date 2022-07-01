Еджыд саридз дорӧ? Да! Да! Муна!..

Гожӧмыс нӧ мый сійӧ – лунвывса саридз да пальмаяс? Вель дыр жӧ ачымӧс мырдӧнсорӧн тшӧктылі бур йӧзыс моз лунвылӧ ветлыны. Но гӧгӧрвои – менӧ кыскӧ войвылӧ.

Юрий Казаков гижлӧма: «Эн! Эн ветлӧй Роч Войвылӧ! Эн торкӧй олӧмтӧ! Нэм чӧжыд сэсся кутас кор лӧня, а кор и гораа, чуксавны ас дорас…».

Мекӧд тайӧ и лоис. И быд гожӧм ветла войвылӧ.

* * *

Еджыд саридз дорӧ? Паруса яхтаӧн? Да! Да! Муна!..

Сыктывкарсянь Кемь карӧдз машинаӧн нуис Вова дядь. Сыкӧд меным кажитчӧ ветлыны, оз тэрмӧдлы да, мыйкӧ кӧ окота бурджыка видзӧдлыны.

Та пӧрйӧ медводз сувтлім Опокиӧ. Тайӧ Сухона ю бокын уна рӧма сёйысь артмӧм квайтымын метр джуджда мылькъяс.

Сы бӧрын – Пяльмаӧ. Карелияса тайӧ грезд йывсьыс уна нин кывлі, унаысь и бокӧдыс ветлі, но кежавны эз на мойвилы. Дас кӧкъямысӧд нэмын на сэні кыпӧдлӧмаӧсь Илля Пророк часовня, а грездсьыс ӧти керка нуӧмаӧсь и Кижиӧ.

Кемьын миянӧс виччысьӧмаӧсь нин, командаын чукӧрмим кӧкъямыс морт. Кык яхтаӧн мӧдӧдчим діяслань, дас лунӧн кӧсйим воӧдчывны Коловары, Немецкий Кузов, Олешин, Ыджыд Соловки, Заяцкий да нӧшта ӧти неыджыд нимтӧм ді вылӧ.

* * *

Саридз дорын кадсӧ индӧ саридзыс: здукъяссӧ арталӧны гыяс, часъяссӧ – ва содӧм да чинӧм, лунъяссӧ – рытъя кыаяс. Ваыс сӧстӧм, пыдӧсас фукус-ламинарияяс дорын куйлӧны саридзса звездаяс.

Но васӧ юны он вермы. Некымынысь видлі, но – сола. Быд лун ойдлӧ да ямлӧ – саридзыс быттьӧ лолалӧ. Видзӧд сӧмын, медым ямигас яхтатӧ берег дорсьыс эз ну.

Парусъястӧ ме сӧмын книгаясысь тӧдлі. А ӧні со ас синмӧн аддзылі, кыдзи «белеет парус одинокий». И кутшӧм мича яхтаыд лӧз енэж улын гыалысь лӧз саридзад.

Ӧні ме тӧда, кутшӧм парус шуӧны гротӧн, а кутшӧмӧс – стаксельӧн; кытчӧ петкӧдлӧ «колдун»; кыдзи шутьлялӧны тӧв йылын «вантъяс»; коді сійӧ «шкотӧвӧйыс». Тӧда, кыдзи яхта лэбӧ гыяс вывті.

Тшӧкыда сорсьылі, кор тшӧктылісны «привестись по ветру». Окота вӧлі шуны: «Бурджык кинад петкӧдлы, кодарлань веськӧдны яхтасӧ».

Но вомысь петавліс: «Аттьӧ, Вова дядь, мый челядьдырся кӧсйӧмӧс збыльмӧдін, сетін позянлун яхта вылын матросавны!».

Век жӧ матросыд меысь омӧлик вӧлӧма, Захар пиӧй ставсӧ бурджыка вӧчліс.

* * *

Литературоведъяс тӧдӧны, мый эмӧсь «крапивинскӧй детинкаяс» – Владислав Крапивинлӧн («Командорлӧн») гижӧдъясысь челядь.

Найӧ тӧдӧны ассьыс донсӧ. Найӧ и дорйысьяс, и романтикъяс, и тшӧтясьлыны кужӧны.

И восьса сьӧлӧмаӧсь да веськыд сёрниаӧсь.

Дас лун ме вӧлі татшӧмъясыскӧд. Да и нимъясныс налӧн гижӧдъяссьыс жӧ быттьӧ: Федька, Егор, Глеб да менам Захар.

Тельняшкаа Егорка инас оз ӧшйыв, быдӧнкӧд кывсӧ аддзас.

Глеб тӧлка, ковтӧг кыв оз шу. Отсӧг кӧ ковмас, медводз сы дорӧ шыӧдчан.

Федькалысь гӧрд юрсӧ пыр аддзан сэтысь, кӧні юмовтор сеталӧны. Медсьӧкыд уджсӧ вӧчны сійӧс индыліс-ны. Быдтор вылӧ сылӧн аслас видзӧдлас, и таысь сылы медъёна жӧ сюравліс.

Найӧ вунӧдлісны гаджетъяссӧ, медым аддзывны Войвыв саридз да ветлыны парус улын. Найӧ дасьӧсь вензьыны гыяскӧд, жарыскӧд, лӧдз-номйыскӧд. Найӧ кужӧны уджавны черӧн, пилаӧн, кужӧны пестыны бипур, кыпӧдны парус.

Ме педагог да синмӧс куньла, кор найӧ медводдзаясӧн чеччыштӧны катамарансьыс да панъясьӧмӧн котӧртӧны креж йылӧдз. Ме ог ӧлӧд найӧс, челядьыдлы ӧд колӧ гажа челядьдырсӧ тӧдлыны.

Налӧн олӧмын эм Командор. Капитан, коді новлӧдлӧ найӧс походъясӧ, велӧдӧ мужичӧй уджӧ. Корсюрӧ найӧ чорыда дӧзмӧдлӧны велӧдысьсӧ, но мӧдыс оз скӧрмы. Ловнас ӧд сійӧ сэтшӧм жӧ детинка.

* * *

Поводдянас миянлы мойвиис. Володя серти кӧ, Дядька Беломор пӧ балуйтӧ миянӧс. Шондіыс пӧттӧдз ставнымлы тырмис.

А мый ми аддзылім?

Кузов ді шемӧсмӧдана. Войвывса став мичыс сэні петкӧдчис. Еджыд лыа. Вӧр, изъяс. Кыдзьясыс уна сикас рӧмаӧсь, и дзик гӧгрӧс из сэтысь аддзылім. Олешин ді озыр лэбачьясӧн да лабиринтъясӧн. Заяцкӧй діса лабиринтъясысь корсим вочакывъяс, а сюрисны сӧмын юалӧмъяс: кодъяс вӧчлӧмаӧсь найӧс, мыйла?..

Соловкиын изъясыс видзӧны историясӧ. Секирка гӧра вылӧ кӧкъямыс километр войнас котӧртлім, манакъясӧн на кодйылӧм канаваясті пыжӧн ветлӧдлім. Ботаническӧй садйын вӧлім. Манастырті экскурсия дырйи радлі Захар вӧсна. Сюся кывзіс ставсӧ, уна юасис.

Соловкиӧ ме коймӧдысь нин волі. Вола и нӧшта на.

* * *

Гортлань локтігӧн кежалім Онега ты вылӧ, Челмужиӧ. Сэні ме куимысь нин вӧвлі, но век мартын, а ӧні со гожӧмын. Онега тайӧ рытнас быттьӧ сералыштіс миян вылын: гожся жарсӧ виччысьтӧг вӧтлісны лэчыд тӧв да сувтса зэр, палаткаясным весиг кыпӧдчывлісны-лэбзьылісны.

Бӧр туйын мӧд войыс суис миянӧс Вӧлӧгда обласьтса Якунихаын. Тайӧ грездас став керкасӧ ӧтмоза лэптылӧмаӧсь-стрӧитлӧмаӧсь, но мичмӧдлӧмаӧсь быдӧнӧс ас ногыс. Ловъя музейӧ быттьӧ ми веськалім, кӧні йӧзыс олӧны на.

Войвылыс збыльысь кыскӧ менӧ. А гожӧмыс сетӧ позянлун ветлыны сэтчӧ.

<> Людмила ИГУШЕВА. Снимокъясыс авторлӧн.