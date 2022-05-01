Батьыд быдтор кужӧ-сяммӧ…

Кутшӧм шудаӧсь здукъясыс, кор эм позянлун коллявны прӧст кадтӧ матысса йӧзкӧд. Та могысь бать-мамӧс да налысь быдтасъяснысӧ шойччан лунъясӧ виччысисны Эжва районса «Бумажник» культура керкаын, кӧні найӧ ворсісны лазертагӧн, да и мукӧд гажӧдчанторйыс вӧлі тырмымӧн.

Татшӧм аддзысьлӧмыслы помкаӧн лои «Реальный папа» федеральнӧй уджтас. Буретш май 14 лунӧ Эжваса «Бумажник» культура керкаын котыртлісны сы серти Комиын «Реальный папафест» фестивальлысь медводдза гажсӧ. Сё сайӧ морт воліс: и зонпосни, и верстьӧ.

Унатор вӧлі котыртӧма, но ставлы медъёна, торйӧн нин зонпоснилы, сьӧлӧм вылас воис лазертаг, кодӧс лӧсьӧдӧма «Достойное поколение» котыр.

Ставыс чукӧрмис квайт команда. Найӧ ордйысисны лазертаг-полигонын 20 сайӧ «тышын», петкӧдлісны лыйсьӧмын стӧчлунсӧ, винёвлунсӧ да вермыны кӧсйӧмсӧ.

Медбурӧн лои Эжва районысь Забоевъяслӧн «Диод» команда.

– Нимкодь, мый пырӧдчим татшӧм кыпыд гажас. Быдӧн вермис бӧрйыны сійӧс, мый ёнджыка кажитчӧ. Шуам, ичӧтджык нылӧй окотитіс петкӧдлыны вынсӧ ГТО сдайтӧмын. Зэв на и бура артмис.

Бать-мамлы позис сёрнитыштны психолог Наталья Диккӧд, челядьтӧ быдтігад тай уна юалӧм овлӧ. Верӧсӧй да челядь пырӧдчисны и «Реальный папа» ворсӧмӧ. Сэні батьяслы коліс тӧдмавны ныв-писӧ гӧлӧс сертиыс, а нӧшта аддзыны нӧдкывъяслы вочакыв да мукӧдтор.

Но, кыдзи и мукӧдлы, медъёна кажитчис лазертаг. Некод бокӧ эз кольччы, быдӧн ворсӧмас пырӧдчис да кӧсйис шедӧдны победа. И миян семьяным лои вермысьӧн! Зэв нимкодь таысь. Окота аттьӧавны гажсӧ котыртысьясӧс. И бать-мамлы, и челядьлы ставыс кажитчис, – висьталӧ Ольга Забоева.

Паныдасьлӧм вылӧ волісны и МЧС-ын зільысьяс, кодъяс тӧдмӧдісны биысь видзчысян правилӧясӧн, тшӧтш и ассьыныс техникасӧ петкӧдлісны. «1000» клубын велӧдісны ордйысьны мечӧн, петкӧдлісны рыцарлысь эмбур-паськӧмсӧ, а окотитысьяс вермисны весиг сійӧс пасьтавлыны. Сэтчӧс инструкторъяс висьталісны асланыс клуб йылысь да корисны ставнысӧ волыны ас синмӧн видзӧдлыны налысь быдлунъя олӧмсӧ.

Эжваын тайӧ «Добрые семейные выходные» гажсӧ котыртісны батьяслӧн Коми Республикаса сӧвет да Россияса союз, Эжваса «Бумажник» культура керка да Коми Республикаын челядьлӧн общественнӧй организациялӧн ассоциация.

«Реальный папа» проект сертиыс шуӧма нуӧдны нӧшта кык аддзысьлӧм-гаж. Май 15 лунӧ нин Сыктывдін районса Лӧзымын семьяяслы котыртлісны «Папа может всё, что угодно…!» конкурсъяса-ворсана уджтас. Волісны Паджгаысь, Лӧзымысь, Выльгортысь да Сыктывкарысь семьяяс. Сизим бать да налӧн челядьыс ордйысисны, а мамъяслы ковмис суддяавны. «Дружба» пилаӧн батьяс пилитісны кер, ворсісны футболӧн, велӧдчисны кывзыны ӧта-мӧднысӧ лабиринтын, лэпталісны гира да вӧчисны уна мукӧдтор.

Ставнысӧ гажыс ыззьӧдіс да, дерт жӧ, ышӧдіс унджык кад коллявны челядьыскӧд ӧтлаын да тшӧкыдджыка паныдасьлыны-тӧдмасьны мукӧд районысь семьяяскӧд.

Помасяс «Реальный папафестыс» юркарын июнь 5 лунӧ ГТО-лы сиӧм ыджыд гажӧн.

* * *

Тӧдчӧдам, «Реальный папа» федеральнӧй проектсӧ збыльмӧдасны и мукӧд регионын. Комиысь эстафетасӧ вуджӧдасны Архангельск, Улыс Новгород, Новосибирск обласьтъясӧ, а сідзжӧ Чувашия, Татарстан да Удмуртия республикаясӧ. Уджтассӧ пӧртӧны олӧмӧ Россияса президентлӧн грант весьтӧ. <>

Екатерина МИКУШЕВА.

Снимокъясыс ӧтуввезйын Эжваса «Бумажник» культура дворечлӧн лист бокысь.