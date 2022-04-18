Меч да ньӧввуж

Ог нин ӧти во ме ветлӧдлы мечӧн тышкасян да ньӧввужйысь лыйсян «Вермасьӧм» клубӧ. Сылӧн гербын серпасалӧма тышкасьысь ошъясӧс.

Клублӧн аслыспӧлӧслун йылысь меным висьталісны сэні зільысьяс Дмитрий Безумов да Сергей Кислицын. 2003 восянь нин найӧ фехтование спортӧ пырӧдчӧмаӧсь. А сэсся и вӧрын да видз вылын мечӧн кутӧмаӧсь вермасьны. Меч пыддиыс эськӧ пу палич и вӧлӧма да. Сэки жӧ и гӧгӧрвоӧмаӧсь, мый мечнад верман и дойдавны ӧта-мӧдтӧ, да мӧвпыштӧмаӧсь лӧсьӧдны клуб, кӧні лоас и бур ӧружие, и доймӧмысь видзан снаряжение. Клубсӧ восьтӧмаӧсь 2011 воын, волӧны сэтчӧ и гырысьяс, и челядь.

– Йӧзыс этша на вӧлі тӧдӧны тайӧ спорт сикас йывсьыс, да гежӧд коді кӧсйис пырӧдчыны сыӧ. И на пиысь на ӧткымынӧн ӧдйӧ эновтчисны, сьӧкыд пӧ вермасьнытӧ да, – висьталісны тренеръяс. – Медым миян спортын бура петкӧдчыны, колӧ ёна уджавны, нинӧм вылӧ видзӧдтӧг воӧдчыны ас водзад пуктӧм могӧдз. Дерт, и мортыс мед кӧсйис мечнад тышкасьны да ньӧвнад лыйсьыны. Кӧсйӧ кӧ – ми сійӧс велӧдам таӧ.

Тайӧ спортын тӧдчана пыдди пуктыны сійӧс, кодкӧд вермасян: тышкасьӧм бӧрад киасьны, кутчысьлыны, ёрт ногӧн сёрнитны. И доймалӧмысь видзчысьны тшӧтш. Та бӧрся сюся видзӧдӧны: дас во нин мирын эм кендо федерация (кендонас японечьяс шуӧны бамбукысь мечӧн тышкасьӧмсӧ), и дас вонас чемпионатъяс дырйи ни ӧти сьӧкыд травма на абу вӧлӧма.

Сыктывкарысь «Вермасьӧм» клублӧн шедӧдӧмторъясыс эмӧсь жӧ. Быдтасъясыс пӧвстын эмӧсь мирса чемпионатын бронза медаль босьтысь, Россияса, Коми Республикаса чемпионатъясын вермысьяс.

– Мечӧн тышкасьӧмлӧн да ньӧв-вужйысь лыйсьӧмлӧн историяыс озыр, уна нэм чӧж йӧзыс тадзи дорйылісны чужан мусӧ. Позьӧ шуны, сійӧ миян вирын нин, – висьталісны Дмитрий Безумов да Сергей Кислицын. – И тайӧ спортыс миянӧс быттьӧ важ кадас бергӧдлӧ, велӧдӧ лоны ас му дорйысьӧн.

Николай Лыткин.

Снимокъясыс ӧтуввезйысь.