В Республике Коми стартовал I этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2022»

С 4 по 13 апреля 2022 года в Республике Коми проводится I этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2022».

Мероприятия кампании направлены на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Наряду с МВД по Республике Коми в операции задействованы региональные министерство здравоохранения и министерство образования, науки и молодежной политики, также будут привлечены представители общественных организаций и волонтерских объединений.

Участники проверят места массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, учреждения с круглосуточным пребыванием, посетят жилой сектор, объекты авиа- и ж/д транспорта, досуговые и торговые организации с целью выявления подростков, находящихся в состоянии наркотического опьянения и причастных к незаконному обороту запрещенных веществ.

Также планируется проведение профилактических мероприятий с детьми и молодежью, в том числе в учреждениях в сфере охраны здоровья и образования, направленных на предупреждение распространения наркомании. Во внимании участников акции будут и несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении. С ними пройдут индивидуально-профилактические мероприятия, в том числе направленные на организацию их досуга и занятости.

Запланированы встречи с молодежью, подростками и их родителями по повышению правовой грамотности и формированию здорового стиля поведения; проведение культурных, спортивных и просветительских мероприятий, творческих конкурсов антинаркотической направленности.

Кроме того, участники акции проведут мероприятия, направленные на разъяснение негативных последствий, наступающих в результате потребления наркотиков, популяризацию здорового образа жизни, информирование об ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ.

Пресс-служба МВД по Республике Коми