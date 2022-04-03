Все решения президента и правительства РФ являются единственно верными – Сергей Усачёв

Граждане видят, что президент и правительство РФ остро реагируют на изменение социально-экономической и политической ситуации и предпринимают необходимые меры. Так сплочённость, которую демонстрирует рейтинг Владимира Путина, прокомментировал спикер Госсовета Сергей Усачёв. По его словам, как показывает практика, все решения являются единственно верными.

«Россияне видят, что ситуация полностью под контролем. Мы правы в этом противостоянии с США и НАТО, и, безусловно, уверены в нашей победе. Сейчас происходит объединение всех патриотических сил в обществе, поэтому фраза «сила — в правде и единстве» актуальна как никогда», — прокомментировал у себя на странице в ВК Сергей Усачёв.

ВЦИОМ сегодня сообщил, что 81% россиян доверяют Владимиру Путину. Эти данные превышают показатели поддержки на выборах 2018 года. По мнению социологов, высокой оценке президента РФ способствовали такие решения, как признание ЛНР и ДНР, проведение специальной военной операции на Украине, социальные и экономические поручения правительству по адресной поддержке граждан.

Не менее позитивно страна воспринимает политику России против санкционных решений Запада — например, перевод на рубли расчётов за газ и лизинговые платежи авиакомпаний за самолёты. Планы по расколу общества и элит, считают эксперты, не оправдались.

Комиинформ