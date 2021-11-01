Прощание с Александром Ульяновым

27 ноября, в субботу, состоится прощание с Александром Васильевичем Ульяновым.

10:45 – отпевание в Свято-Вознесенском храме г. Сыктывкара, м. Кируль.

11:45 – гражданская панихида возле храма.

Желающим проститься с А.В. Ульяновым организован автобус от Дома Печати (ул. Карла Маркса, 229), отправление в 11:00. После гражданской панихиды автобус поедет на Краснозатонское кладбище и обратно к Дому Печати.

Александр Васильевич Ульянов

09.09.1953 —23.11.2021

Член Союза писателей России, член Союза журналистов России, Заслуженный работник Республики Коми, лауреат Премии Правительства Республики Коми в области журналистики, лауреат Премии Правительства Республики Коми в области литературы им. И.А. Куратова, многократный лауреат премии республиканского литературного конкурса «Эзысь борд» (Серебряное крыло) журнала «Войвыв кодзув» (Северная звезда). Победитель творческого конкурса «Признание» в номинации «Золотое перо». Три срока возглавлял Союз журналистов Республики Коми.

Награжден Юбилейной медалью Республики Коми «В память 100-летия Республики Коми», Почетным знаком Союза журналистов России «За заслуги». Отмечен многочисленным грамотами, наградами и благодарностями.