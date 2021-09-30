Сибирская язва (антракс, злокачественный карбункул) – особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. В большинстве случаев у животных протекает молниеносно и остро. Возможно подострое, хроническое и абортивное течение болезни. Характеризуется интоксикацией, поражением кожи, лимфатических узлов, внутренних органов и высокой смертностью. У человека чаще всего проявляется как инфекция наружных покровов и лишь изредка осложняется сибиреязвенным сепсисом; вместе с тем может развиться и первичная генерализованная инфекция, проявляющаяся в легочной или кишечной форме.

Источник возбудителя инфекции – больное животное, а также трупы животных, павших от сибирской язвы. Экскреты заболевших животных (кал, моча, кровянистые истечения из естественных отверстий) содержат бациллы, которые на воздухе превращаются в споры. Зараженные сибиреязвенными спорами участки почвы и другие объекты внешней среды длительное время являются носителями и факторами передачи возбудителя инфекции.

Основной путь заражения животных — через корма и воду. Заражению способствуют повреждения слизистых оболочек ротовой полости и глотки, а также снижение резистентности организма в результате голодания, перегревания, переохлаждения. Возможны также трансмиссивный (с участием живого переносчика, зараженного возбудителем инфекционной болезни) и аспирационный (воздушно-капельный) пути заражения.

Человек заражается при уходе за больными животными, в процессе убоя, снятия шкур, разделки туш, кулинарной обработки мяса, уборки и уничтожения трупов, при хранении, транспортировке, первичной переработке и реализации зараженного животного сырья. Возможно заражение человека при контакте с зараженной почвой, а также аспирационными и трансмиссивным путями.

Клинические признаки и течение: молниеносное течение болезни характеризуется внезапным падежом животного без проявления выраженных клинических признаков.

Острое течение болезни характеризуется повышением температуры тела до 41 — 42 °C, сопровождающимся мышечной дрожью, учащением пульса и дыхания, беспокойством, угнетением, отказом от корма, образованием на теле горячих припухлостей, отеками в области подгрудка, шеи, живота и коликами. Гибель животного, как правило, наступает на 2 — 3 день. В период агонии из носовых отверстий и рта выделяется кровянистая пенистая жидкость.

Подострое течение болезни характеризуется теми же клиническими признаки, что и острое, но длится до 5 — 8 дней.

Хроническое течение болезни характеризуется прогрессирующим исхуданием больного животного и длится, как правило, 2 — 3 месяца.

Абортивное течение проявляется незначительном подъемом температуры тела, угнетением, истощением животного и длится до 2 недель, редко больше.

У свиней сибирская язва протекает бессимптомно, в основном в локальной ангинозной форме хронически и реже-остро.

Лечение больному животному должен оказать ветеринарный врач, как можно скорее, так как болезнь часто длится всего несколько часов.

Труп животного павшего от сибирской язвы сильно вздут, окоченение отсутствует или выражено очень слабо, кровь не сворачивается. Только у овец окоченение наступает примерно через час после смерти животного и удерживается около 10-12 часов. Очень быстро, особенно в летнее время, наступает разложение трупа. Из естественных отверстий выделяется пенистая кровянистая жидкость, а иногда и кровь.

Меры профилактики для владельцев животных:

Предоставлять ветеринарным специалистам органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации (далее — специалисты госветслужбы), животных для осмотра и вакцинации против сибирской язвы.

Не допускать бесконтрольного выпаса животных.

Осуществлять регулярную профилактическую дезинфекцию, дератизацию, дезинсекцию животноводческих помещений.

Не допускать ввода не вакцинированных животных против сибирской язвы на территорию стационарно неблагополучных пунктов.

Сообщать специалистам госветслужбы о вновь приобретенных животных.

В течение 24 часов извещать специалистов госветслужбы о случаях внезапного падежа или заболевания животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание; до прибытия специалистов госветслужбы принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании животных, а также всех животных, находившихся в одном помещении с подозреваемыми в заболевании животными, которые могли контактировать с ними, обеспечить изоляцию трупов павших животных в том же помещении, в котором они находились.

Внимание!

Вскрытие трупов животных при подозрении на заболевание сибирской язвой запрещено! Категорически запрещается самостоятельное захоронение павших животных.

Не привитое животное, содержащееся в стационарно неблагополучной по сибирской язве территории, подвержено большой опасности заболевания и падежа от сибирской язвы.

Действия лиц при обнаружении трупов диких животных или животных с признаками заболевания сибирской язвой

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные соглашения, при обнаружении в закрепленных охотничьих угодьях, федеральные органы исполнительной власти, имеющие подведомственные охотхозяйства (заказники), подведомственные федеральные государственные бюджетные учреждения, осуществляющие управление особо охраняемыми природными территориями федерального значения, при обнаружении на подведомственных территориях, а также граждане, при обнаружении трупов диких животных/птиц либо животных с признаками заболевания сибирской язвой должны:

Сообщить в течение 24 часов любым доступным способом о найденных

трупах животных/птиц или массовой гибели животных/птиц в Минсельхоз Республики Коми: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 23, тел: 8 (8212) 25-54-40, факс: 8 (8212) 30-48-91, электронная почта: minshp@minshp.rkomi.ru или в соответствующий территориальный отдел ГБУ РК «Управление ветеринарии Республики Коми» на территории которого расположен соответствующий объект, либо в Управление Россельхознадзора по Республике Коми, тел: 8 (8212) 44-50-23, 20-23-34.

Так же о находке можно сообщить в администрацию поселения или в Единую — диспетчерскую службу (ЕДДС) вашего городского округа или муниципального района, или службу обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Содействовать ветеринарным специалистам в проведении отбора проб

биологического и (или) патологического материала от восприимчивых животных и направлении проб в лабораторию.

Телефон горячей линии ГБУ РК «Управление ветеринарии Республики Коми»

8(8212)286-428

Контакты отделов ГБУ РК «Управление ветеринарии Республики Коми» указаны тут: http://respvet.rkomi.ru/pages/territorialnye_podrazdeleniya

Сведения о месте нахождения, справочных номерах телефонов территориальных отделов

ГБУ РК «Управление ветеринарии Республики Коми»:

Отдел Районы обслуживания Адрес Телефон Прилузский отдел Прилузский район Прилузский р-н, с.Объячево, ул Молодежная, д 37 (82133) 2-24-27 Сысольский межрайонный отдел Сысольский район, Койгородский район Сысольский район, с. Визинга, ул. Куратова, д 10 (82131) 9-13-80 Сыктывдинский районный отдел Сыктывдинский район, г. Сыктывкар Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. СПТУ-2, д.5 (82130) 7-18-80 Усть-Вымский межрайонный отдел Усть-Вымский район, Удорский район, Княжпогостский район Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Центральная, д 165 (82134) 2-13-86 Корткеросский районный отдел Корткеросский район Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Дорожная, д. 17 (82136) 9-95-51 Усть-Куломский районный отдел Усть-Куломский район Усть-Куломский р-н, с. Усть-Кулом, ул. Центральная, д. 223 (82137) 9-43-73 Ижемский районный отдел Ижемский район Ижемский район, с. Ижма, ул. Чупрова, д. 150 (82140) 9-44-71 Усть-Цилемский районный отдел Усть-Цилемский район Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Комсомольская, 10 (82141) 9-11-06 Ухтинский межрайонный отдел Ухтинский район, Сосногорский район, Вуктыльский район, Троицко-Печорский район г. Ухта, ул. Подгорная, д. 10 (8216) 75-81-82 Печорский межрайонный отдел Печорский и Усинский районы г. Печора, ул. Деповская д.12 (82142) 7-74-54 Воркутинский межрайонный отдел г. Воркута и Интинский район г. Воркута, ул. Дончука, д. 11 (82151) 5-79-66, 7-34-74