Сьылісны-йӧктісны да водзмӧстчысь йӧзӧс нимӧдісны

Коми Республикалы 100 да Кулӧмдін районса Помӧсдін сиктлы 315 во тырӧмкӧд йитӧдын август 22 лунӧ Помӧсдінса культура керкаын котыртлісны кыпыд гаж.

Гажсӧ паніс челядьлӧн «Дебют» студия, кодӧн весь-кӧдлӧ режиссёр Нина Шевелёва. Артистъяс ворсісны комиӧн «Культурное наследие Республики Коми» петкӧдчӧмын. Шӧр геройяснас вӧліны Ёма (петкӧдчис Катя Есева) да кань-учёнӧй (Костя Игнатов). Найӧ быттьӧ восьтісны ассьыныс турагент-ство да гӧгӧрвоисны, мый Коми Республикаысь мича-джыкыс да интереснӧйджыкыс вӧльнӧй светас абу.

Концертсӧ нуӧдісны татчӧс йӧзкостса театрын ворсысь да Сыктывкарса искусство колледжын велӧдчысь Иван Есев да культура керкаын зільысь Илона Артеева. Найӧ тӧдмӧдісны видзӧдысьясӧс республикалӧн историяӧн, чужанінӧн, культура керкаысь котыръяскӧд да артистъяскӧд. И вӧчисны тайӧс тшӧтш и мойдӧмӧн да серамсорӧн.

«Дебют» студияысь кындзи сцена вывсянь петкӧдчисны ветеранъяслӧн «Сьӧлӧм сьылӧм» хор, «Вдохновение» йӧктан студия, челядьлӧн «Кодзувъяс» вокально-хоровӧй студия. Волісны и Выльгортысь гӧсьтъяс, ветеранъяслӧн «Олан гаж» котыр. Аккомпаниатораліс Янина Ивановна, сиктын пыдди пуктана гудӧкасьысь.

Видзӧдысьяслы ёна кажитчис артистъяслӧн сьылӧм-йӧктӧмыс. Торйӧн нин кыпыда вочаалісны Выльгорт грездса котырлысь «Семь невест» петкӧдчӧмсӧ. Ставӧн пӧттӧдз сералісны да сьӧлӧм-сянь клопайтісны.

Тшупӧда пасъясӧн сиктсаӧс чолӧмалісны Помӧсдін овмӧдчӧминса да Кулӧмдін районса администрацияясӧн веськӧдлысьяс Анатолий Уляшев да Сергей Рубан. Сергей Владимирович аттьӧаліс помӧсдінсаӧс водзмӧстчӧмысь, пасйис сиктса пыдди пуктана войтырӧс да водзмӧстчысь том йӧзӧс дипломъясӧн да козьналіс овмӧдчӧминлы сьӧма сертификат.

Илона Артеева.