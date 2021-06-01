В Москве завершился Фестиваль Национальных литератур народов России

В Москве на Красной площади завершился шестой Фестиваль Национальных литератур народов России, в нем приняли участие более 100 человек из разных регионов страны. Каждый из них непросто приехал посмотреть, участники делились своей культурой и обучали гостей языкам через тематические мастер-классы, поэтические чтения, музыкальные композиции, лекции и дискуссии.

В этом году фестиваль празднует свой первый Юбилей, проект успешно существует на протяжении пяти лет с целью сохранить и поддержать национальные языки. НацЛитФест кочует по разным городам — это часть концепции многообразия. С 2017 года фестиваль уже побывал в Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и дважды в Москве. В 2020 году мероприятие прошло онлайн.

Одним из ключевых событий НацЛитФеста этого года стала презентация антологии «Современная литература народов России: драматургия». Это продолжение серии жанровых сборников произведений современных авторов, пишущих на национальных языках народов нашей страны. Антология — действительно монументальный и уникальный труд, объединивший писателей, поэтов, языковых активистов по всей стране. Для создания новой антологии было собрано 53 редакционных совета в регионах, они и отбирали произведения, отправляли их издателю в Москву. Всю организационную и производственную часть на себя взяло Объединенное гуманитарное издательство. Книгу «открыли» для читателя и расширили круг ее поклонников именно на фестивале, главным организатором которого тоже является издательство. Но серия еще не окончена, впереди большие планы:

«Сейчас уже ведется работа над томом художественной публицистики, мы ищем очерки о родной природе, родном крае. Эта деятельность, связанная с самосознанием, творчеством, гордостью за то место, где ты родился, за свой род, сама по себе очень позитивная, поэтому и находит такой отклик у всех участников процесса. А еще планируем выпустить антологию народной мудрости: пословицы, поговорки, идиоматические выражения» — Дмитрий Ицкович, генеральный директор издательства «О.Г.И».

В прошлом году Владимир Путин лично оценил значимость антологии в укреплении российской нации и подписал указ о присуждении президентской премии коллективу создателей проекта.

Сегодня, благодаря работе активистов, проблему потери идентичности вместе со смертью национального языка осознали, и это уже большая победа. Таймураз Бтемиров, преподаватель осетинского языка, старший научный сотрудник Института истории и археологии РСО – Алания, говорит, что к его урокам все больше испытывают интерес именно взрослые люди.

«Каждый человек в определенном возрасте неминуемо переживает кризис, начинает задавать себе вопросы — кто я, откуда я, зачем живу. Поэтому большая часть моих учеников осетинского языка — это взрослые люди, нашедшие поддержку и опору в своем происхождении, в своих корнях», рассказывает Таймураз.

На фестивале авторы и журналисты, пишущие на родных языках, открыто делились своим опытом, показывали коллегам наработки новых проектов. Именно обмен знаниями, практиками в дружелюбной обстановке фестиваля может действительно помочь активистам распространить и популяризировать идею изучения национальных языков во всех регионах страны и, как следствие, сохранить идентичность народов России. НацЛитФест объединяет академическое сообщество, преподавателей, лингвистов, музыкантов, поэтов, писателей разных поколений именно с этой целью.

В программе фестиваля мастерски переплетаются сложные дискуссии, лекции на актуальные темы с интерактивными уроками, детскими мастер-классами, танцами, песнями и, конечно, большой концертной программой. В этом году гости услышали золотой голос Тувы, Радика Тюлюша, ансамбль черкесской музыки из Адыгеи (Заур Нагоев, Казбек Нагароков и Аслан Ташу), якутского репера Дорхоона Ворогушина и башкирского хип-хоп исполнителя Тимура Ямалова. Переплетение традиции с современностью – еще одна отличительная черта фестиваля, сохраняя и оберегая свою историю, участники шагают в ногу со временем и остаются актуальными.

Руководитель АУ РК «Издательский дом Коми» Инесса Орёл тоже приняла участие в фестивале. Вот, что она написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»:

«В воскресенье, 20 июня, приняла участие в дискуссии «СМИ как площадка для национальных авторов», которая состоялась в рамках «Фестиваля национальных литератур народов России». Рассказала о наших газетах-журналах, о литературных их составляющих. Вопрос из зала запомнился: — Может, в национальных СМИ не нужны политические новости? — Нужны, как мы без них? С одной стороны, не забываем про финансирование, благодаря которому мы живём и будем живы. С другой стороны, по-коми мы пишем не только о традициях, культуре и языке. По-коми мы пишем про лесовосстановление, фитнес-тренировки, макияж, Систему-112, психологию и многое другое. Сексуальное воспитание молодёжи подключить бы ещё, но делать это с умом. Коллеги удивлялись и ещё раз подчеркнули современность и эстетику наших изданий. Слышать такие слова очень приятно каждый раз, чего уж таить. И за это я говорю огромное спасибо команде «Издательского дома Коми»!»

С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте: http://www.natlitrf.ru

Социальные сети проекта:

https://www.instagram.com/literatura.fest/

https://www.facebook.com/natlitrf

https://vk.com/natlitrf (здесь большой архив фото)

Как стать участников фестиваля следующего года?

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