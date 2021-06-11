«Надо прививаться, только так мы сможем вернуться к привычной жизни без пандемических ограничений», — Владимир Уйба

Глава Коми Владимир Уйба провёл рабочее совещание по эпидситуации в регионе. С основным докладом выступила Руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Коми – главный государственный санитарный врач по Республике Коми Людмила Глушкова.

«В настоящее время эпидситуацию в Республике Коми можно охарактеризовать как ухудшающуюся на протяжении трёх недель с неблагоприятным прогнозом. Ухудшение произошло ровно через семь дней от окончания длинных майских выходных, когда население активно отдыхало, выезжало на природу, посещало различные мероприятия и места отдыха. Ровно через семь дней, а это половина инкубационного периода, мы пошли в рост. Интенсивность прироста заболеваемости – до 20 процентов в неделю», — сообщила Л. Глушкова.

Наибольший прирост показателя заболеваемости за прошедшие три недели отмечен среди возрастных групп 7-17 лет и 30-64 года, то есть наибольшее распространение заболеваемости отмечается среди взрослого активного населения и молодёжи за счёт передачи инфекции в семейных очагах и при посещении общественных мест, использовании общественного транспорта.

«Кроме того, за прошедшую неделю у нас начался рост уровня заболеваемости пневмониями, который до 20-й недели неуклонно снижался. И это характерно – две недели подъёма, и начались пневмонии. Ещё через неделю у нас начнёт расти летальность. Уровень заболеваемости пневмониями превысил среднемноголетний на сегодняшний понедельник в 1,2 раза», — проинформировала Людмила Глушкова.

По показателям, которые характеризуют эпидпроцесс, регион приближается к рассмотрению вопроса о возобновлении ограничительных мероприятий. В их числе – сокращение различных массовых мероприятий либо прекращение их вовсе, возврат к ограничению массовых спортивных мероприятий, в том числе на открытом воздухе, возврат к ограничению предприятий в сфере услуг и торговли, запрет на использование мест массового отдыха населения (пляжи, скверы, парки и иные места).

Результаты рейдовых проверок соблюдения масочного режима и социального дистанцирования, выполнения противоэпидемических мероприятий свидетельствуют о том, что абсолютное большинство жителей республики пренебрегает мерами безопасности. При этом заболеваемость новой коронавирусной инфекцией COVID-19, по имеющимся данным, в республике продолжит расти, а её пик прогнозируется в июле.

«Сдержать рост заболеваемости ковидом, а он продолжится в июне – это совершенно точно, можно только путём соблюдения масочного режима, социальной дистанции, иных профилактических мер и, самое важное, формированием коллективного иммунитета – а это прежде всего вакцинация. Инфекция беспощадна, ей абсолютно неважно, переболел ты или нет, риск заразиться будет всегда. И это суровая реальность, с которой живёт сегодня весь мир. Заразиться может даже привитый человек, но он хотя бы перенесёт болезнь легче. Это должны все понимать. В конце концов, если не заботишься о собственном здоровье, подумай хотя бы о жизни и здоровье окружающих, близких и дорогих тебе людей. Надо прививаться, только так мы сможем вернуться к привычной жизни без пандемических ограничений», — подчеркнул Владимир Уйба.