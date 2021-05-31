С 8 апреля по 1 ноября 2021 года в целях популяризации предпринимательской деятельности в молодежной среде и поощрения успешных молодых предпринимателей Федеральное агентство по делам молодежи и ФБГУ «Центр содействия молодым специалистам» проводят Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России».

Конкурс проводится по 10 номинациям:

«Интернет-предпринимательство»,

«Франчайзинг»,

«Сельскохозяйственное предпринимательство»,

«Торговля»,

«Предпринимательство в социальной сфере»,

«Производство»,

«Сфера услуг»,

«Инновационное предпринимательство»,

«Международное предпринимательство»,

«Самозанятые».

Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет (включительно), проживающие и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации.

Участники Конкурса должны соответствовать одному из следующих условий:

являться индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

являться учредителем/участником юридического лица, зарегистрированного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, доля которого в уставном порядке (складочном) капитале данного юридического лица составляет не менее 30 процентов;

являться самозанятым, зарегистрированным в установленном законодательстве Российской Федерации порядке.

В Конкурсе могут участвовать несколько физических лиц, являющихся учредителями одного юридического лица и представляющих совместный бизнес. Участники подают заявки через личный кабинет в АИС «Молодежь России» по адресу: myrosmol.ru. Такие участники должны указать, что заявка является коллективной. Указать участника совместно с которым подается заявка и участника, который будет представлять предпринимательскую практику (доля которого в уставном порядке (складочном) капитале данного юридического лица составляет не менее 30 процентов).

Отборочный этап Конкурса проходит с 1 по 15 августа 2021 г.

Для участия в отборочном этапе Конкурса участнику необходимо подать заявку через личный кабинет АИС «Молодежь России» на мероприятие «Отборочный этап Всероссийского Конкурса «Молодой предприниматель России» путем заполнения анкеты участника. К заявке необходимо прикрепить ссылку на видео-презентацию своей предпринимательской практики.

В заключительный этап Конкурса, который пройдет с 17 августа по 1 ноября 2021 г., проходят участники, получившие по результатам оценки не менее 65 баллов.

Контактное лицо: Бурунсус Алена Владимировна – главный специалист отдела сопровождения проектов ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам», электронный адрес: mpr@rusenter.com, тел.:+7 (495) 668-80-08 (доб. 8010).

Приложение_Молодой предприниматель