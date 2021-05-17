Коми вошла в десятку новых направлений для путешествий в 2021 году

Этим летом на Черноморском побережье будет ажиотаж. Все популярные направления уже заняты на 80%. Но туристы не отчаиваются и открывают для себя новые направления.
Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, какие новые направления для путешествий они выбирают в этом году.
42% туристов отправятся в путешествие по республике Марий Эл. На втором месте – Дагестан – 12%. Ещё около 10% поедут на север: на третьем месте – Мурманская область.
Десять новых направлений для путешествий в 2021 году:
— Республика Марий Эл, 42%;
— Дагестан, 12%;
— Мурманская область, 10%;
— Республика Коми, 8%;
— Кабардино-Балкария, 7%;
— Северная Осетия, 5.5%;
— Камчатка, 5.5%;
— Тюменская область, 4%;
— Хакасия, 4%;
— Якутия, 1,4%.