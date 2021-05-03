Илья Казаринов — участник парада Победы на Красной площади

В парадном расчете Кантемировской дивизии на параде Победы в Москве примет участие Илья Казаринов, житель с.Койгородок.

Победа Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне (1941-1945) осталась в истории как самая грандиозная по масштабу и значению, она определила будущее планеты на десятилетия вперед. Отстояв родную землю, красноармейцы Советской Армии освободили страны Европы, положили конец страшной трагедии холокоста, спасли от нацизма и его смертоносной идеологии многие страны.

Победная традиция – ежегодно проводить парад Победы не только на Красной площади г.Москва, но и во многих городах России, в том числе в городах-героях: это Санкт-Петербург, Новороссийск, Смоленск, Тула, Мурманск, Волгоград, Керчь и Севастополь.

В этом году основные торжественные мероприятия в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут традиционно — 9 мая. В парадном расчете Кантемировской дивизии на параде Победы в Москве примет участие Илья Казаринов, житель с.Койгородок.

«По окончании учебы в ГПОУ «СТЭК» г.Сыктывкар 6 ноября прошлого года меня призвали на военную службу. После распределения я попал в гвардейскую Кантемировскую танковую дивизию (г. Наро-Фоминск Московской области). Узнав о том, что при росте 184 см я буду участвовать в параде Победы на Красной площади, конечно, обрадовался. Это высокая честь для меня. Так получилось, что победная традиция в нашей семье продолжилась, так как мой дед Николай Григорьевич Казаринов был участником Великой Отечественной войны, воевал в должности командира взвода в звании гвардии старшего лейтенанта. За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество его наградили правительственными наградами: орденом «Отечественная война I степени», орденом «Отечественная война II степени», орденом «Красная звезда», а так же множественными медалями. После победы над фашистской Германией дедушка героически сражался с Японией, поэтому присутствовать на легендарном, историческом параде победителей в 1945 году не мог. Мне повезло, что лично сам смог узнать боевой путь деда. Наш командир организовал поездку в Главный храм Вооруженных Сил России, где я отыскал рассекреченные архивные документы, наградные листы и фотографии деда, которые раньше в нашей семье и родственники не видели» — отметил Илья Казаринов.

С начала апреля на подмосковном полигоне Алабино стали проходили репетиции парада Победы, на которой строем проходили военные и техника. Каждый военный проходил тщательную подготовку к параду, оттачивая движения до автоматизма. При этом, солдаты находились в медицинских масках. В совместных тренировках на полигоне, который соответствует размерам Красной площади, принимали участие военные самолеты Миг-29 и Су-30СМ, истребители пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи», автономная пусковая установка ПГРК «Ярс», танки Т-72Б3, тяжелые огнеметные системы (ТОС) залпового огня ТОС-1А «Солнцепек». Всего участвовало более 2 тысяч человек, свыше 190 единиц наземной техники и более 70 самолетов и вертолетов. В ночь с 29 на 30 апреля прошла первая тренировка на Красной площади.

Следует отметить, при подготовке к празднованию Дня Победы были приняты меры по недопущению распространения COVID-19: постоянная дезинфекция мест проведения мероприятий, транспортных средств и помещений для проживания личного состава. Все участники парада прошли тестирование на коронавирус и были вакцинированы.

«Несмотря на капризы погоды на тренировках я старался от души. Сперва , было тяжело, но потом привык. Сказывалось и то, что до службы я занимался спортом, выступал за школу и ГПОУ «СТЭК» на различных районных и республиканских соревнованиях. Даже на репетициях ощущаю, что в День Победы на Красной площади пройдет красивый и мощный Парад. Каждая тренировка воодушевляет меня и вызывает гордость за армию и в целом за Россию. Надеюсь, что парад Победы 2021 года пройдет на самом высоком уровне. По традиции парадный расчет Кантемировской дивизии, в котором я участвую, закрывает пешую часть парада Победы» — подчеркнул Илья Казаринов.