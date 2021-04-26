В Коми «Диктант Победы» можно будет написать на 159 площадках

Акция по сохранению исторической памяти «Диктант Победы» пройдет 29 апреля.

«Диктант Победы» — международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов.

Цель проекта – популяризация событий Великой Отечественной войны, ее героев и Великой Победы. Накануне Дня Победы Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны пройдет во всех субъектах Российской Федерации с населением более 500 тысяч человек, в городах воинской славы и городах-героях.

В 2021 году в «Диктанте Победы» планируют участвовать 80 стран, в прошлом году мероприятие состоялось в 76 странах мира. Организаторы рассчитывают, что в этом году для участия в акции может быть создано более 12 тыс. площадок.

В Республике Коми написать диктант можно будет на 159 подготовленных площадках, в том числе в 120 школах. Выбрать площадку и записаться можно на сайте диктантпобеды.рф.

2021 год — это год 80-летия начала войны, поэтому часть вопросов будет посвящена трагическим событиям первого этапа.

Участникам предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике. Часть вопросов «Диктанта Победы» посвятят первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев Георгия Жукова и Константина Рокоссовского, которым в 2021 году исполняется 125 лет.

Вопросы подготовлены экспертами Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета.

Акцию организуют Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы». Диктант впервые прошел в 2019 году, участие в акции тогда приняли более 150 тыс. человек.