Апрель тӧлысся номер восьтӧ Александр Шебыревлӧн «А — Я» кывбур чукӧрлӧн воддза юкӧныс. А.Шебыревлӧн гижӧдъясыс, кыдзи и тайӧ кывбуръясыс, торъялӧны философия нырвизьӧн да пыді мӧвпӧн. Та кындзи автор ворсӧма кывбуръяслӧн медводдза кывнас — кывбурыс заводитчӧ алфавит шыпасъясӧн.

* * *

Иган ни томан.

Бур мортанӧй, чолӧм жӧ, чолӧм!

Сьӧлӧмыд восьса.

Эн тӧдлы тай олӧмас полӧм.

Ставыслы колін.

Тэ сибӧдін ас дінад бурсӧ.

Веськыда олін.

Тэ жалитін мойсӧ да урсӧ.

Жалитін мӧдӧс,

Кор ачыд тэ нёрпалін, пласьтӧн…

Жалитін — сьӧдӧс…

Эн жалит тай сӧмын тэ асьтӧ!

Нюкыртіс олӧм.

Кор ойзӧмӧн пемыдас сунін,

Помасис колӧм.

…Тэ мыйлакӧ йӧзыслы вунін.

Алексей Полугрудов вӧзйӧ «Пон олӧм» висьт.

1971 вося апрель тӧлысьӧ «Войвыв кодзув» журнал йӧзӧдіс «Армияӧ ветлан арлыд» висьт. Гижис сійӧс десантно-штурмӧвӧй бригадаса старшӧй сержант Алексей Попов, коді служитіс сэки Амур обласьтын. Тайӧ вӧлі сылӧн медводдза висьт. Творчествоа уджыслӧн ветымын во кольӧм бӧрын нималана коми гижысь казьтылӧ тайӧ кадсӧ, литератураӧ пырӧдчан медводдза воськовъяссӧ, гижысьлысь туй талялӧмын сьӧкыдлунъяссӧ. Да казьтылӧмъясыскӧд тшӧтш вӧзйӧ тӧдмасьны и йӧзӧдлытӧм на висьтъясӧн.

Зарни ар вӧлі пӧртмасьӧ-сулалӧ,

мен кӧкъямыс, ме мамкӧд, и горза:

«Миян Рӧдина медся бур му вылас

и медся озыр».

Пода ыліын — пуясыс ляпкыдӧсь,

зэр то банӧ, то мышкӧ.

Кизьӧр няйт пырӧ жебиник сапӧгӧ,

кӧть кымынысь мыськы.

Ӧти серпас мен казьтывсьӧ бура —

тӧдтӧм сиктӧ кор пырим.

Вичко сулаліс косялӧм юра,

рака серъясӧн тырӧм.

Мездіс карасин лавка, кор кынмим;

кутшӧм кузь мыйкӧ виччысян здукыд.

«Миян Рӧдина медся вына,

миян Рӧдина — медся югыд».

…Грузӧвик лои пӧпуттьӧ. Мойвиис?

Мунӧ — туй вылысь кизьӧрсӧ пузувтӧ.

Гудыр енэжыс ӧшӧдчис вой улӧ.

Васӧд руыс дзик кузов тыр.

…И став ичӧтик, зэлалӧм сӧнйӧрнас

сиктса школаным сьыланкыв панліс:

«Миян Рӧдина медся вӧльнӧйыс,

миян Рӧдина — медся шаньыс».

Мыйла ворссим, ӧд некӧн эг дышалӧй?

Мыйӧн сьӧлӧмъяс пестім?

Ставсьыс, шуасны кодкӧ, мыжаыс

нинӧм абуӧ эскӧм!

Да, тэ гӧн паныд, овлӧ, сыналан,

но тэ сӧстӧм, и эскыны позьӧ —

Менам Рӧдина, тэ медся вына

и медся озыр.

Тайӧ кывбурыс миян гӧсьтлӧн, Россияын бура тӧдса роч поэт, Светлана Анатольевна Сырневалӧн. Кыдзи тӧдса, вуджӧдӧм озырмӧдӧ и вуджӧдчысьсӧ, и лыддысьысьӧс, и дзоньнас литературасӧ. Евгений Козлов сьӧлӧмсяньыс да стӧча зілис вайӧдны Тіянӧдз Светлана Сырневалӧн бӧрйӧм кывбуръясысь мӧвпъяссӧ, кылӧмъяссӧ да кӧсйӧмъяссӧ.

«Меным, гашкӧ, ар дас куим вӧлі. Воим тӧвся каникулъяс вылӧ гортӧ. Велӧдчим и олім ичӧт сиктсяньным бокын. А мамӧ садйын песласьысьӧн уджаліс. Гортын и песласис. Но и делӧяс жӧ вӧліны — керка тыр семья, и песласьны гортын колӧ, садъяс быттьӧ местаыс абу. Но да ладнӧ, кольӧмтор.

Ме мамлы пыр отсаси, кор велӧдчанінысь волі. Тӧвъяснад менӧ юкмӧс дорӧ пожъясьны эз босьтлы, ваыс йӧй кӧдзыд да. Но вот, муніс мамук юкмӧс дорӧ ӧтнас, а ме сэккості зэв ӧдйӧ пасьтӧді кык арӧса чойӧс, кокас чайкотӧн гын сапӧгсӧ сюйи, пуксьӧді мышку вылам, и котӧрӧн мӧдӧдчим клубӧ кино вылӧ, кӧть мамӧ и эз тшӧкты мунны. Пемыд нин уличас вӧлі. Кор клуб дорас матыстчим, друг видзӧдлі, а чойӧлӧн ӧтик кокас гын сапӧгыс абу. Кыски кисьым кепысь пӧлӧс да ӧдйӧджык кокас сюйи. А сійӧ — шы оз лэдз. Дурмытӧдз повзи. Котӧрӧн пыри клубӧ — киноыс мунӧ нин вӧлі. Горӧді Юрик вокӧс, да сійӧ пыр и петіс. Висьталі ставсӧ, кыдз—мый лои, и котӧрӧн мӧдӧдчим корсьны гын сапӧгтӧ. Аддзим эськӧ.

Воим гортӧ, ичӧт чойӧс пӧрччӧдім да паччӧрӧ катӧдім. Мамлӧн миян ас вӧчӧм шкапын, пӧтайнӧй кудйын, шкаликын пыр вӧлі кос спирт, лоӧм—карӧмысь. Ме перйи шкаликтӧ, кисьті чойлы кок вылас да морӧс вылас да зыралі (тадзи мамӧ пыр вӧчліс, кор кынмылім). Слабог, чойным сійӧ пӧрйӧ эз висьмы. А шкаликад кисьтім ва да бӧр пуктім местаас». — Тайӧ Галина Ивкучевалӧн «Шкалик» висьтлӧн панас. Дерт, коми войтыр тӧдсаӧсь нин сылӧн творчествоӧн. Но «Войвыв кодзув» журналын авторлӧн висьтъясыс йӧзӧдчӧны медводдзаысь на.

Лоӧ мукӧдтор и та кындзи. Лыддьысьӧй, бурмӧдӧй ловнытӧ.

Номер петас апрель 30-ӧд лунӧ.