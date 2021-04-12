Руслан Семенюк: «Главные игры для «НИКИ» начнутся через неделю»

Президент сыктывкарского баскетбольного клуба «НИКА» прокомментировал поражение команды от «УГМК» в полуфинале Премьер-Лиги России. Клуб из Екатеринбурга в этом сезоне пока не уступил ни разу.

— Как вам матч?

Матча как такового не было, это была тренировка для «НИКИ». Был настоящий мастер-класс от сборной звёзд всего мира, на который могли посмотреть болельщики, любители баскетбола. При этом иностранный тренер гостей продолжал держать на площадке лучших игроков мира даже тогда, когда игра была сделана.

— Почему так категорично?

— Я не категоричен. А всего лишь хочу сказать про российский женский баскетбол. На примере легионеров «УГМК» все увидели высший уровень – это здорово, конечно, вживую видеть игру Бриттни Грайнер. Но вот играет Грайнер, а ведущий центровой сборной России Мария Вадеева сидит на скамейке запасных. А летом на Евробаскете кто будет в нашей сборной играть? И ведь Вадееву держали на скамейке даже при +30 в разнице. А это еще Джонс – звезда WNBA, одна из лучших центровых мира — была вне заявки. Сколько бы минут получила Вадеева при полном ростере «УГМК»?

— Но это же профессиональный спорт, где главное результат?

— Я полностью согласен. Может быть я излишне резок. Но в таких ситуациях, какая была во время нашего матча, российские игроки должны получать игровую практику. С другой стороны, каждый сам выбирает в межсезонье, что ему важнее – получать пять минут игры и титулы, или быть в стартовой пятерке и бросить вызов бессменному чемпиону.

— Но при этом и в «НИКЕ» легионеры тоже играют ведущую роль.

— Да, конечно, состав команды должен включать сильных легионеров. Это необходимость, если перед клубом стоят максимальные цели. Но я очень хочу, чтобы сборная России на предстоящем Евробаскете победила. А также, чтобы была лучшей и на чемпионате мира, и на Олимпийских играх. Для осуществления этих целей мы соберём лучший тренерский штаб, лучших российских игроков. В нашем клубе они получат как игровую практику, так и профессиональный рост. Можете назвать это нашей задачей – развивать российских игроков, чтобы они вышли на новый уровень в спорте. Но это работа на будущее. Сейчас же у нас есть шанс уже в дебютном сезоне завоевать медали, чего не добивался в нашем баскетболе никто. Наверняка и в мужском тоже. Главные игры для нас начнутся через неделю. Тем более, что третье место позволит выступать в самом престижном турнире Старого Света – Евролиге. Это была бы настоящая сенсация, чтобы дебютант чемпионата с ходу вошел в топ-3. Будет тяжело, но я в команду нашу верю.

А еще верю в то, что болельщики дадут ей необходимый импульс, поддержку. Даже когда в последнем матче отрыв стал расти, болельщики продолжали переживать за нас. Это реально здорово, спасибо всем пришедшим. Ждем вас на матчах с «МБА». Если мы вместе добудем итоговую победу в серии, то в следующем году увидим в Сыктывкаре лучшие команды Турции, Испании, Италии, Франции. Верим в нашу команду! Действуем на благо республики и страны!