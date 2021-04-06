Школьников 1-9 классов приглашают сразиться за звание Юного финансово грамотного предпринимателя

С 13 апреля по 17 мая школьники 1-9 классов смогут пройти бесплатную онлайн-олимпиаду на образовательной платформе «Учи.ру».

В этом году к организации онлайн-олимпиады подключились Ассоциация развития финансовой грамотности и Банк России, за счет чего олимпиада расширена заданиями по финансовой грамотности.

Участие в олимпиаде не требует углубленных знаний школьной программы и будет по силам всем ученикам общеобразовательных школ. Для прохождения Олимпиады достаточно иметь компьютер или планшет с выходом в Интернет.

Для участия в олимпиаде необходим доступ к платформе Учи.ру.

Для тех, у кого есть доступ к платформе, необходимо зайти на сайт Uchi.ru или на сайт Олимпиады (biz.uchi.ru) под своим логином и паролем и приступить к решению задач.

Если у ученика нет доступа к платформе Учи.ру, то учителю необходимо пройти регистрацию на сайте Uchi.ru, добавить класс и учеников и раздать личные логины и пароли для входа на платформу каждому ребенку. После этого ученики смогут приступить к решению заданий.

Участие школьников в Олимпиаде поможет им развить базовую финансовую грамотность, критическое и нестандартное мышление, бизнес-мышление, умение сравнивать и выбирать качественные финансовые продукты и инструменты, защищаться от недобросовестных практик и мошенников на финансовом рынке.

Сроки проведения Олимпиады:

— пробный тур: 13-26 апреля 2021 года;

— основной тур: 27 апреля — 17 мая 2021 года.

Кроме того, в рамках олимпиады открытый урок по финансовой грамотности для школьников проведет Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Он состоится 27 апреля 2021 года в 09:30 по московскому времени. Ссылка на трансляцию онлайн-урока будет анонсирована дополнительно.

Победители и призеры Олимпиады награждаются грамотами, все участники — сертификатами, которые будут доступны в личных кабинетах по завершении основного тура Олимпиады.

Более подробную информацию об олимпиаде можно узнать на сайте uchi.ru или по телефону 8 (800) 500-30-72.