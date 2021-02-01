В Коми началась регистрация волонтеров по поддержке голосования за объекты благоустройства в 2022 году

24 февраля стартовала регистрация волонтеров для поддержки проекта общероссийской важности — единой платформы по голосованию за объекты благоустройства. На специальном сайте za.gorodsreda.ru жители всех регионов страны в режиме онлайн определят список первоочередных территорий для благоустройства в своем городе.

Голосование будет проходить в течение пяти недель — с 26 апреля по 30 мая. В нем может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет — он может отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

В республике голосование пройдет в 7 городах (Сыктывкар, Ухта, Усинск, Инта, Воркута, Печора, Сосногорск), объекты и территории которых нуждаются в благоустройстве.

«Добровольцы — одна из ключевых сил развития любого города. Это всегда неравнодушные жители, которым важно, чтобы пространство вокруг них было комфортным и удобным для всех. Поэтому свой волонтерский штаб для помощи в проведении голосования создается в каждом регионе», — отметила руководитель Центра развития волонтерства Республики Коми Анастасия Селихова.

Чтобы стать частью команды волонтеров в Коми, нужно оставить заявку на сайте www.dobro.ru — https://dobro.ru/event/10041908. Регистрация в штабы завершится 22 марта.

Задачей волонтеров станет информирование граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать — всего лишь по номеру телефона.

Волонтеры будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Все волонтеры будут обеспечены планшетами для голосования, делается отдельное мобильное приложение. Также у каждого объекта будет свой институт общественных кураторов — это те люди, которые будут объяснять, разъяснять и показывать, что конкретно будет делаться в каждом муниципалитете.

Справочно:

Общероссийская платформа — проект, реализованный на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город». Технический оператор проекта АНО «Диалог Регионы».

Основная задача федпроекта «Формирование комфортной городской среды» — преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и, тем самым, дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны. За 4 года уже были благоустроены свыше 81 тыс. общественных пространств и дворовых территорий, реализованы более 160 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. За 2019 год качество городской среды повысилось в 816 городах России.

В числе ключевых целей федпроекта — это вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства. К 2024 году принимать непосредственное участие в развитии городской среды, влиять на то, какие именно проекты должны реализовываться, будут 30% граждан в возрасте от 14 лет.

Платформа для этого станет одним из наиболее эффективных инструментов. Она поможет гражданам всех регионов страны принимать участие в формировании облика своих городов и благоустройстве, сделает так, чтобы их пожелания и потребности учитывались при работе с территориями.