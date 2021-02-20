Уважаемые коллеги, просим поддержать освещение Всемирного дня борьбы с ВПЧ.

Международное общество по ВПЧ объявило 04 марта 2021г. Всемирным днём борьбы с ВПЧ – вирусом папилломы человека. 17 ноября 2020 г. была принята Глобальная стратегия ВОЗ по ускорению элиминации рака шейки матки. Резолюцию 73 Всемирной ассамблеи здравоохранения подписали 194 страны, тем самым взяв на себя обязательство по элиминации онкологического заболевания.

Российская Федерация включена в список официальных партнеров Международного общества по ВПЧ по проведению Всемирного дня борьбы с ВПЧ. Официальным партнёром данного мероприятия в Российской Федерации является Благотворительный Фонд развития социальных программ www.bfrazvitie.ru

Лозунг Всемирного дня борьбы с ВПЧ 2021 г.– это «ВПЧ: вирус, который мы ВСЕ можем победить!»

ВПЧ вызывает рак шейки матки, горла, женских и мужских половых органов. Рак шейки матки, занимая второе место среди злокачественных новообразований репродуктивной системы, занимает первое место среди причин смертности от рака у женщин в возрасте 35-40 лет. Цель инициативы — поддержать реализацию стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки и способствовать эффективному внедрению существующих путей профилактики, таких как вакцинация против ВПЧ и ВПЧ-скрининг.

04.03.2021г. в 10.00 по Московскому времени, планируется проведение вебинара, посвященного Всемирному дню борьбы с ВПЧ, с лекциями ведущих специалистов РФ по вопросам реализации в России Глобальной стратегии ВОЗ, нормативного регулирования программ скрининга и вакцинации, а также по клиническим аспектам лечения и профилактики ВПЧ-ассоциированных заболеваний. Вебинар будет транслироваться из г. Москвы силами Фонда.