Руководство республики заинтересовано в поддержке донорского движения Коми

В Администрации Главы Республики Коми состоялся личный прием заместителя Председателя Правительства Республики Коми Ларисы Карачёвой с гражданами, награжденными нагрудными знаками «Почётный донор России», по вопросу поддержки донорства в Коми.

В обсуждении темы приняли участие представители руководства Министерства труда, занятости и социальной защиты, министерства здравоохранения Республики Коми, ГУ «Республиканская станция переливания крови».

– Я не знаю такого человека, который бы не относился к донорам с уважением и благодарностью. Мы заинтересованы в популяризации донорства. Наша общая задача – принимать необходимые меры, чтобы стимулировать человека продолжать свой донорский путь, – нацелила участников встречи Лариса Карачёва.

В ходе личного приема прозвучали предложения об организации более комфортных условий в день сдачи крови и ее компонентов, организации санаторно-курортного лечения и иных мерах поддержки донорства.

Л. Карачева обратилась к руководству Министерства труда, занятости и социальной защиты и Министерства здравоохранения региона с поручением детально проработать вопрос о дополнительных мерах поддержки донорства в Республике Коми и поблагодарила Почетных доноров – участников встречи за представленные предложения.

*** За последние 5 лет в Республике Коми сдать кровь и её компоненты пришло более 22000 доноров. Ряды почётных доноров в нашей республике за 2020 год пополнились на 210 человек, в 2021 году – ещё на 53. Если составить среднестатистический портрет донора, то это мужчина 33 лет либо женщина 37 лет. По данным Республиканской станции переливания крови, в 2020 году было выполнено более 27000 донаций. Благодаря донорам в период пандемии Республика Коми не столкнулась с проблемой острой нехватки крови и ее компонентов.