Люди не верят в термодеструкцию из-за нехватки знаний — эксперт ОНФ в Коми

Эксперт ОНФ Александр Медведев прокомментировал «Комиинформу» один из предлагаемых способов утилизации мусора в Коми – термодеструкцию.

Напомним, в конце ноября Регоператор Севера в Общественной палате РК представил планы по внедрению технологий переработки мусора в Коми. Существуют три технологии для решения этой задачи, одна из них – термодеструкция, преимуществами которой являются экологическая безопасность и экономичность ресурсов. Однако мнения относительного такого способа решения проблемы с мусором разделились.

Протестировать установки термодеструкции, которые смогут утилизировать неперерабатываемые отходы («хвосты») в труднодоступных и удаленных населенных пунктах, планируется в трех муниципальных образованиях: на левом берегу реки Печора (Печорский район), в поселках Сивомаскинский и Елецкий (Воркута) и в селе Усть-Цильма. ТКО собираются уничтожать при высоких температурах (на финальном этапе до 2000 градусов С) до состояния золы, при этом лабораторные испытания Центра экологических анализов и расчётов свидетельствуют о том, что концентрация выбросов на границе санитарной зоны от 4 до 100 тысяч раз ниже предельно допустимой по разным видам веществ.

Применение таких установок является одним из путей борьбы с накоплением мусора (точнее — удаления не подлежащих переработке «хвостов»), наряду с раздельным сбором и переработкой вторсырья, а также полигонным захоронением отходов. Строить мусороперерабатывающие мощности бизнес считает целесообразным лишь при больших объемах входящего «сырья» — не менее 150-200 тысяч тонн. Для населенных пунктов, удалённых от Сыктывкара или Ухты более чем на 200 километров и генерирующих десятую долю требуемого для современных мусороперерабатывающих комплексов объёма, этот вариант практически не реализуем.

«Комиинформ» обратился к инженеру, эксперту Общероссийского народного фронта Александру Медведеву с просьбой дать оценку предлагаемому методу обращения с ТКО в Коми.

По его мнению, сегодня термодеструкция — это единственный способ сократить расходы на перевозку мусора. Другого эффективного способа утилизации ТКО, как считает эксперт, не существует. Задача состоит в следующем: не вывозить мусор на полигон.

Эксперт разъяснил, что такое термодеструкция. Термо – это температура, а деструкция – разложение продукта. Этот способ является системой обезвреживания отходов.

«К примеру, есть у нас какие-то вредные материалы, и мы их должны превратить в безвредные. Допустим, медицинские отходы относятся к первой категории отходов. За счет термодеструкции их можно превратить в четвертую. Так и происходит обезвреживание отходов, — пояснил инженер. — При начальной температуре в 500-800 градусов выделяется горючий газ. Он не выбрасывается в атмосферу, а попадает в другой объем, в котором происходит дальнейшая деструкция ТКО. За счет сгорания газа можно поднять температуру от 2000 и более градусов. Таким образом, из первого, второго, третьего класса опасности превращаем ТКО в четвертый и пятый классы, пригодные для дальнейшего использования».

Чтобы использовать установку для термодеструкции, необходимо иметь сертификат на оборудование. В документе должно быть указано, какие газы, в каком количестве и по каким нормам СанПин могут выбрасываться в атмосферу. Если по всем параметрам оборудование безопасно, то его можно ставить и использовать, сказал собеседник агентства.

А. Медведев отметил, что такой способ утилизации мусора отличается от западного. В Европе работают классические мусоросжигательные заводы, и деструкции там не происходит. Эту технологию утилизации ТКО эксперт считает устаревшей.

«В Европе – большая проблема, нам нельзя брать с нее пример. Запад надеется, что в России наконец-то примут правильное решение и будут заниматься обезвреживанием ТКО, чего они не добились за 30 лет», — заявил он.

Эти установки, по словам собеседника, не будут работать круглосуточно, они будут запускаться «от случая к случаю». Условно, между тремя населенными пунктами расположена территория, на которую ставят оборудование, подобрав его по объему производимого мусора, и по мере поступления ТКО установка его обезвреживает.

«Золу можно использовать в дорожностроительной отрасли. Остальные химические элементы уничтожаются за счет высокой температуры», — уточнил А. Медведев.

Что касается противников применения термодеструкции, эксперт подчеркнул, что сомнения у людей возникают из-за отсутствия знаний.

Как ранее заявлял Региональный оператор по ТКО, все законодательно необходимые действия при внедрении установок безопасного уничтожения неперерабатываемых отходов будут строго соблюдаться. Проектировщики установки должны будут ее доработать и адаптировать под северные условия эксплуатации. Только в этом случае, а также после получения всех необходимых экологических экспертиз и общественного обсуждения, регоператор будет готов их рассмотреть с точки зрения возможного применения. Без положительного решения жителей установки внедрятся не будут.

При каждой такой установке, в случае их появления, будет организована ручная предсортировка отходов, то есть из мусора будут извлекать полезные фракции, которые можно будет отдать на переработку. Персонал пройдет специальное обучение.

Мария Майер

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