Босьтчан кӧ – ставыс артмас

Кори сійӧс висьталыштны ас йывсьыс да, шуис, ӧні пӧ медводз колӧ казьтыштны, кыдзи вочавидзны интервью дырйи. А то пӧ ёнджыка ме ачым юасьла.

–Ме – Елизавета Тимашкова. Велӧдча Сыктывкарса 21-ӧд номера школаса 10 классын. Ми пыдісянь тӧдмасям немеч кывйӧн, да буретш тайӧ и восьтіс ме водзын олӧмас ӧдзӧссӧ. Витӧд классянь нин пы-рӧдча быдсикас конкурсӧ, а сэсся куті ветлӧдлыны «Kinderland» да «Jugendtreften» лагеръясӧ. Найӧс збыльысь позьӧ шуны райӧн творчествоӧ нырччысь, ассьыс чужан му да Германия йылысь унджык тӧдмавны кӧсйысь челядьлы, том йӧзлы. Тайӧ меным зэв колана, ӧд менам бабӧй, Эльвира Яковлевна Шмидт – Россияса немка.

Неважӧн менӧ индісны школаысь «sCOOL news» телевидениеса главнӧй корреспондентӧн. Велӧдчан во помӧдз удиті аддзысьлыны-сёрнитны республикаын нималана куим морткӧд, босьтны вит интервью, вӧчны уна-уна видеоролик да аддзыны выль ёртъясӧс. Велӧдчӧмысь ӧтдор «Май» котыркӧд ме петкӧдчыла сцена вывсянь. Сідзжӧ радейта роч да суйӧрсайса кывъяс вылын лыддьыны кывбуръяс.

–Позьӧ-ӧ шуны, мый буретш вужъясыд ышӧдісны тэнӧ тӧдмасьны немеч культураӧн?

–Бӧръя кадас куті казявны, мый семьяын менӧ кыскӧ тайӧ медъёна. Ас войтырлысь кывсӧ, семьялысь историясӧ видзӧм вӧсна кывкутӧмыс и туйдіс велӧдны немеч кывсӧ. Бабӧй, Эльвира Яковлевна, шогсьӧмӧн казьтывлӧ, мый челядьдырйиыс бать кывнас эз и сёрнитлыны, оз пӧ вӧлі позь. А ӧні эскӧ, мый ми, томъяс, немеч сёрнисьыс сэсся ог нин ӧвтыштчӧй.

–Мыйӧн кажитчӧ тэныд школаса телевидениеын уджыс?

–Ог на дыр уджалӧй, но котырӧ чукӧрмис нин 13 велӧдчысь. Миянлы ставнымлы тайӧ радейтана удж. Кодкӧ операторалӧ да кӧсйӧ быд кадр мичаджыкӧн-лӧсьыдджыкӧн вӧчны. Кодкӧ гижӧ-редактируйтӧ статьяяс, а кодкӧ соцсетьын пасйӧдъяс вӧчалӧ. А ме йӧзыслысь интервью босьтала.

Быд тӧлысь ми петкӧдлам школаса выльторъяса петас – мый вӧлі нин и мый лоас на миян велӧдчанінын. И конкурсъясысь ог ӧтдортчӧй. Бӧръяыс зэв гора нима вӧлі: «Скажем: нет коррупции!», и ми сэні петім вермысьяс лыдӧ.

Мый меным кажитчӧ корреспондентлӧн уджын? Быд выль морт, кодкӧд тэ сёрнитан – тайӧ выль олӧм, выль история. И быд аддзысьлӧм кежлӧ водзвыв дасьтысян, быттьӧ медводдзаысь на интервьюсӧ босьтан. Кӧть эськӧ быдторйыс овлӧ…

–Профессиятӧ бӧрйигӧн тайӧ тӧдчас жӧ?

–Ӧні ме журналистикаӧн ёна нокся да, дерт, окота и водзӧ сӧвмӧдны сямӧс. Кӧсъя, мед уджӧй меным

ыджыд радлун вайис. Ог вунӧд и немеч да англия кывъяс, уджын кӧ найӧ ковмасны, татшӧм уджыс меным радейтанаӧн лоас.

–Мый тэныд отсалӧ бура велӧдчыны?

–Рӧдвужӧй да ёртъясӧй шулӧны, тэ пӧ зэв кывкутысь морт, пыр кӧсъян сӧвмӧдны асьтӧ, мукӧд йӧзкӧд ӧти кыв кужан аддзыны, шань да веськыд морт. Чайта, тайӧ и отсалӧ меным. Оз ков повны выльторйӧ босьтчыны. Дерт, первойсӧ сьӧкыд лоас, но сэсся ставыс артмыны кутас! Вот видлӧй, и асьныд аддзанныд!

Сёрнитіс Светлана Нефёдова.