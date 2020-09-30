В Коми продлён запрет на проведение культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприятий до 15 ноября

Также до 15 ноября продлён запрет на работу детских игровых комнат, развлекательных центров, ночных клубов, дискотек и иных развлекательных и досуговых заведений. Владимир Уйба внёс соответствующие изменения в Указ Главы Республики Коми «О введении режима повышенной готовности».

Решение о продлении указанных ограничительных мер режима повышенной готовности принято с учётом эпидемиологической обстановки по итогам заседания Республиканского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Заседание провёл сегодня, 30 сентября, Глава Республики Коми Владимир Уйба.